Bir ilimizde daha orman yangını
Bursa-Büyükorhan'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Sarnıç Mahallesi Burunca mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle söndürme çalışması başlattı.
Şu ana kadar yaklaşık 3 hektar alanda etkili olan yangının, çevresinde yollar bulunduğu için daha fazla büyümesinin beklenmediği öğrenildi.
Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine, ekiplerin bölgede hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.
Akın, alevlerin birkaç saat içinde kontrol altına alınmasının beklendiğini bildirdi.