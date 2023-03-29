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Yerel Bir ilimizde daha eğitime 1 gün ara verildi
Yerel

Bir ilimizde daha eğitime 1 gün ara verildi

Yeniakit Publisher
2023-03-29 22:01:00 - 2023-03-29 22:08:49
Bir ilimizde daha eğitime 1 gün ara verildi

Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Etkili olan kar yağışı ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen don olayı nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz Nevşehir genelinde resmi, özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararı ile 30 Mart 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilmek üzere), engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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