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Bir ilçeyi karıştıran kavga!

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında 1,5 saat süren bir kavga yaşandı. Kavgaya yaklaşık 100 kişinin karıştığı tespit edilirken olayda aileler birbirlerinden şikayetçi olmadı.

14 Nisan 2019 Pazar 00:27
Bir ilçeyi karıştıran kavga!

Erzurum'da, akraba 2 aile arasında çıkan ve yaklaşık 100 kişinin karıştığı taş, sopa ile pompalı tüfeğin kullanıldığı kavga 1.5 saat sürdü. 7 kişinin gözaltına alındığı olayda aileler şikayetçi olmazken, hafif şekilde yaralananlar olduğu öğrenildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki Gölbaşı semtinde meydana geldi. Aralarında iddiaya göre daha önceden husumet akrabalar arasından 2 kişi evlendi. Kısa süre sonra evlilikte sorunlar yaşanınca, erkeğin ailesi iddiaya göre kadını baba evine gönderdi. Kadının ailesi ise "Siz bizim kızımızı nasıl geri getirirsiniz" deyince yaklaşık 100 metre arayla oturan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, taş, sopa ve pompalı tüfek kullanılırken, iki ailenin üyesi kadınlar ve erkekler yaklaşık 100 kişi birbirine saldırdı.

Kimse kimseden şikayetçi olmadı

Kavgada park halindeki araçlar kullanılmaz hale gelirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve TOMA sevk edildi. Kavga nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Çevik kuvvet polislerinin de müdahale ettiği kavgayı sonlandırmak için İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan da olay yerine geldi. Bir süre iki aileyle konuşan Müdür Arslan kavgayı sonlandırırken, yaklaşık 100 kişinin karıştığı olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 1,5 saat süren kavganın ardından iki aile birbirinden şikayetçi olmadı. Hafif şekilde yaralananlar ise ayakta tedavi edildi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 00:27
  1. Erzurum
  2. Gölbaşı semti

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