Bir il daha kenevir üretmek istiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir ekimiyle ilgili verdiği müjde sonrası Giresun harekete geçti. Konuya ilişkin açıklama yapan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Kenevir ekimi izni verilecek iller arasına Giresun'un da dahil edilmesini istiyoruz" dedi.15 Ocak 2019 Salı 15:11
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir ekimiyle ilgili açıklamalarını anımsattı. Başta tekstil sanayi olmak üzere birçok sektörde kenevirin kullanıldığını belirten Karan, Türkiye'de yasal kenevir üretimini artırmak için başlatılan projede Giresun'un da yer alması gerektiğini ifade etti.
"Giresun'un da dahil edilmesini istiyoruz"
Karan, 19 ilde, lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler için başvuru süresinin başladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Baktığımızda 19 il arasında Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Ordu ve Rize yer almakta. Haklı olarak kenevir ekimi izni verilecek iller arasına Giresun'un da dahil edilmesini istiyoruz. Geçmişte ilimizde kenevir dikimi ve üretimi yapılmaktaydı. Atalarımız, dedelerimiz kenevir üreterek, lif ve ip elde ediyorlardı."
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