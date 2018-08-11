Bir ihbarla kazı durduruldu! Alana güvenlik şeridi çekildi
Üsküdar'da bir ilkokulun bahçesinde atık su çalışması yürüten belediye işçileri, kazı yaptıkları alanda testi kalıntıları buldu.İstanbul'da bir okul bahçesinde yürütülen atık su çalışması esnasında işçilerin kazı yapılan alanda testi kalıntıları bulmasıyla durum polise haber verildi.11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:55
Mimar Sinan Mahallesi Fahri Atabey Caddesi'ndeki Halil Rüştü İlkokulu'nun bahçesinde atık su çalışması yürüten Üsküdar Belediyesi işçileri, kazı sırasında testi parçaları bulunca durumu polise bildirdi.
Kazı çalışmaları durdurulurken olay yerine gelen polis ekipleri de alana güvenlik şeridi çekti.
Ekipler, testi kalıntılarını muhafaza altına alırken olay yerine eserlerin incelenmesi için müze yetkililerinin çağrıldığı belirtildi.
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