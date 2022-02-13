Bir Hülya Avşar klasiği rezalet! Tesettürlüye öyle lezbiyene böyle

Skandal açıklamalarıyla gündemde kalmaya çalışan Hülya Avşar, yine çok konuşulacak rezil bir açıklamada bulundu. Avşar, lezbiyen bir karakter teklifi gelirse oynayacağını söyledi.

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra’yla Tarabya’daki bir balıkçıda akşam yemeği yedi. Avşar kızı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Teklif gelirse “lezbiyen” rolünde de oynayacağını belirten Avşar, "Hiç düşünmedim açıkçası ama eğer ki iyi bir yönetmense ve olayı pornografi hale döndüremeyecekse, niye oynamayayım” açıklamasında bulundu.

Tesettürlü kadınlara hakaret etmişti

Avşar daha önce de tesettürlü kadınlara ‘öcü’ diyerek hakaret etmişti.

Hülya Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim. Korkmuştu" açıklamasında bulunmuştu.