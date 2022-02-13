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Gündem Bir Hülya Avşar klasiği rezalet! Tesettürlüye öyle lezbiyene böyle
Gündem

Bir Hülya Avşar klasiği rezalet! Tesettürlüye öyle lezbiyene böyle

Tesettüre riayet eden kadınlara öcü diyerek hakaret eden ve arşivinden rezillik fışkıran Hülya Avşar, LGBT’li rolünde oynayabileceğini söyleyerek yeni bir rezilliğini daha ifşa etmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 12:15:00 -
Bir Hülya Avşar klasiği rezalet! Tesettürlüye öyle lezbiyene böyle

Skandal açıklamalarıyla gündemde kalmaya çalışan Hülya Avşar, yine çok konuşulacak rezil bir açıklamada bulundu. Avşar, lezbiyen bir karakter teklifi gelirse oynayacağını söyledi.

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra’yla Tarabya’daki bir balıkçıda akşam yemeği yedi. Avşar kızı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Teklif gelirse “lezbiyen” rolünde de oynayacağını belirten Avşar, "Hiç düşünmedim açıkçası ama eğer ki iyi bir yönetmense ve olayı pornografi hale döndüremeyecekse, niye oynamayayım” açıklamasında bulundu.

Tesettürlü kadınlara hakaret etmişti

Avşar daha önce de tesettürlü kadınlara ‘öcü’ diyerek hakaret etmişti.

Hülya Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim. Korkmuştu" açıklamasında bulunmuştu.

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Yorumlar

Merhaba

NORMALDİR..... GENEL EVLER DE DAHA DA ÇOK KAZANÇ VAR.....SANA YAKIŞANI DA BUDUR. ...
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Volkan

Sanatçıya aykırı düşüncelerinden dolayı eleştirilmesini doğru bulmuyorum. Sonuçta bu düşüncelerinin günahı kendisini bağlar ve bu kadın bu işten para kazanıyor. Ben gerekirse simit yerim çıkışıyla zaten sol kesim tarafından linç edilmişti. Bu şekildeki haberler toplumda ayrışmaya neden oluyor.
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