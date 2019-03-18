Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Dünyanın şahit olduğu en büyük savunma savaşı olan ve ecdadımızın tarih yazdığı 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümünü, şükür dualarıyla anıyoruz. Müslüman Türk milletini tarih sahnesinde silmek isteyen haçlı artıklarının üzerimize topyekün saldırdığı ve ecdadımızın tokadını yiyerek kaçtığı Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünde, aynı coşkuyu hamd secdeleri eşliğinde yaşıyoruz. Bizleri bağımsız bir devlette yaşatmak uğruna canlarından geçen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bir tas buğday çorbasıyla günlerce çatışarak, düşmana geçit vermeyen ve imkansızlıklara rağmen büyük bir zafere imza atan kahraman ecdadımız, düşmana unutamayacakları bir ders verdi. Resmi rakamlara göre 250 binden fazla şehit verdiğimiz Çanakkale’de yüzbinlerce vatan evladı da yaralandı. Halen dahi bu çapta bir deniz savaşına şahit olmayan dünya, Müslümanları boğmak için teknolojinin en son imkanlarıyla üzerimize çullandı. Bir varoluş mücadelesi verdiklerinin farkında olan atalarımız, düşmanı boğazın serin sularına gömdü.

İmanla cepheye koştular, geri dönmediler

Haber Merkezi

Müslüman Türk milletinin büyük bir varoluş mücadelesi verdiği ve destanlaşan bir zafer kazandığı Çanakkale Savaşı’na 7’den 70’e halkımızın her ferdi katıldı. Ülkemizin geleceği olan kalem erbabı gençlerimiz de Çanakkale’ye gönüllü gitti ve bir daha dönemedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de bu gerçeğe dikkat çekerek, tıbbiyenin o dönemde tek bir mezun veremediğine işaret etti. Öte yandan, Galatasaray, Konya ve İzmir liseleri de aynı dönemde mezun vermezken, Kayseri, İzmir, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Kütahya ve Denizli’de de birçok öğrenci savaşa iştirak etti.

Vatan uğruna serden geçtiler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl, tıbbiye öğrencilerinin Çanakkale cephesinde düşmana karşı verilen destansı mücadelede yerini aldığını belirtti. 1915 yılından itibaren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane öğrencilerinin Çanakkale başta olmak üzere tüm cephelerdeki değişik hastanelere dağıtıldıklarını anlatan Erdöl, “1915 yılında tüm hocaların ve öğrencilerin askeri birliklere dağıtılması nedeniyle Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane bir yıl kapalı kaldı ve burası Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak hizmet verdi. 1. Dünya Savaşı boyunca toplam 765 tıp öğrencisinden 346’sı şehit düştü ve geri dönemedi. 1915 yılında Tıbbiye’ye kaydolan 1. sınıf öğrencilerinin tamamı Çanakkale’de şehit düştü ve bu nedenle de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1921 yılında hiç mezun veremedi” ifadelerini kullandı.

Birçok okul mezun veremedi

Sadece tıbbiye öğrencileri değil, ülkemizin birçok noktasındaki lise de mezun veremedi. Galatasaray, Konya, İzmir, Edirne, Trabzon, Kastamonu, Konya ve Çapa Öğretmen Lisesi’nin öğrencileri de şehadet şerbetini yudumladı. Savaşa katılanların kayıtları incelendiğinde, Bursa, Ankara, Kayseri, İzmir, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Kütahya, Denizli’de okuyan lise öğrencilerinin birçoğunun şehit olduğu gün yüzüne çıkıyor.