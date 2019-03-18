0553 313 94 23

Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümü... ‘Bir hilal uğruna binlerce güneşin battığı’ Çanakkale Zaferi’nin 104. yılını şükür duaları ve hamd secdeleriyle yad ediyoruz. 7 düvelin acımasızca üzerimize saldırdığı Çanakkale’de imandan bir duvar ören Mehmetçik, düşmana geçit vermedi ve izzeti şerefimizi korudu.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:28

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

Dünyanın şahit olduğu en büyük savunma savaşı olan ve ecdadımızın tarih yazdığı 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümünü, şükür dualarıyla anıyoruz. Müslüman Türk milletini tarih sahnesinde silmek isteyen haçlı artıklarının üzerimize topyekün saldırdığı ve ecdadımızın tokadını yiyerek kaçtığı Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünde, aynı coşkuyu hamd secdeleri eşliğinde yaşıyoruz. Bizleri bağımsız bir devlette yaşatmak uğruna canlarından geçen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bir tas buğday çorbasıyla günlerce çatışarak, düşmana geçit vermeyen ve imkansızlıklara rağmen büyük bir zafere imza atan kahraman ecdadımız, düşmana unutamayacakları bir ders verdi. Resmi rakamlara göre 250 binden fazla şehit verdiğimiz Çanakkale’de yüzbinlerce vatan evladı da yaralandı. Halen dahi bu çapta bir deniz savaşına şahit olmayan dünya, Müslümanları boğmak için teknolojinin en son imkanlarıyla üzerimize çullandı. Bir varoluş mücadelesi verdiklerinin farkında olan atalarımız, düşmanı boğazın serin sularına gömdü.

İmanla cepheye koştular, geri dönmediler

 Haber Merkezi 

Müslüman Türk milletinin büyük bir varoluş mücadelesi verdiği ve destanlaşan bir zafer kazandığı Çanakkale Savaşı’na 7’den 70’e halkımızın her ferdi katıldı. Ülkemizin geleceği olan kalem erbabı gençlerimiz de Çanakkale’ye gönüllü gitti ve bir daha dönemedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de bu gerçeğe dikkat çekerek, tıbbiyenin o dönemde tek bir mezun veremediğine işaret etti. Öte yandan, Galatasaray, Konya ve İzmir liseleri de aynı dönemde mezun vermezken, Kayseri, İzmir, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Kütahya ve Denizli’de de birçok öğrenci savaşa iştirak etti.

Vatan uğruna serden geçtiler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl, tıbbiye öğrencilerinin Çanakkale cephesinde düşmana karşı verilen destansı mücadelede yerini aldığını belirtti. 1915 yılından itibaren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane öğrencilerinin Çanakkale başta olmak üzere tüm cephelerdeki değişik hastanelere dağıtıldıklarını anlatan Erdöl, “1915 yılında tüm hocaların ve öğrencilerin askeri birliklere dağıtılması nedeniyle Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane bir yıl kapalı kaldı ve burası Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak hizmet verdi. 1. Dünya Savaşı boyunca toplam 765 tıp öğrencisinden 346’sı şehit düştü ve geri dönemedi. 1915 yılında Tıbbiye’ye kaydolan 1. sınıf öğrencilerinin tamamı Çanakkale’de şehit düştü ve bu nedenle de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1921 yılında hiç mezun veremedi” ifadelerini kullandı.

Birçok okul mezun veremedi

Sadece tıbbiye öğrencileri değil, ülkemizin birçok noktasındaki lise de mezun veremedi. Galatasaray, Konya, İzmir, Edirne, Trabzon, Kastamonu, Konya ve Çapa Öğretmen Lisesi’nin öğrencileri de şehadet şerbetini yudumladı. Savaşa katılanların kayıtları incelendiğinde, Bursa, Ankara, Kayseri, İzmir, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Kütahya, Denizli’de okuyan lise öğrencilerinin birçoğunun şehit olduğu gün yüzüne çıkıyor.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:28
  1. Trabzon
  2. Kütahya
  3. Konya
  4. Kayseri
  5. Kastamonu
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Edirne
  9. Denizli
  10. Bursa
  11. Bolu
  12. Bilecik
  13. Balıkesir
  14. Ankara
  15. 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi
  16. Müslüman Türk milleti
  17. Çanakkale Zaferi
  18. Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü
  19. buğday çorbası
  20. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane

YORUM YAZ

  • Coskunakademi Coskunakademi 18 dk önce
    Allah Gazi Mustafa Kemal Ataturk ve silah arkadaslarindan razi olsun

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Borsa, haftaya yükselişle başladı
  1. Borsa, haftaya yükselişle başladı
  2. Yargıtay bir bozmuş, Mansur istemiş,..
  3. Securitas'tan 2019'da 2 bin 500..
  4. Dolar/TL, 5,4590 seviyesinde işlem..
  5. Gram altın 229 lira seviyelerinde
  6. Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı
  7. İran'ın batı sınırında çatışma: 1 ölü
  8. Haçlı Batı’nın marifeti yak, yık, öldür!
  9. Uzman erbaş-uzman çavuş, uzman onbaşı..
  10. Mansur Yavaş'tan istifa açıklaması
  11. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
  12. Brent petrolün varili 67,25 dolar
  13. Dünya Fair Play Konseyi'nden..
  14. Trabzonspor’un yabancıları rekor kırdı
  15. Milletvekili Fırat’ın 18 Mart..
  16. Van’da 48 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
  17. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
  18. "Her Türk, Kıbrıs'a bir defa da olsa..
  19. Gazze’nin ilacına Siyonist bombası
  20. Avrupalı Türklerin ayakta kalma..
Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu

Günün Karikatürü

17 Mart 2019
Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
Fransız siyasetçi Catherine Blein'den skandal Yeni Zelanda paylaşımı!
Fransız siyasetçi Catherine Blein'den skandal Yeni Zelanda paylaşımı!