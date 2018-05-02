“Bir hekim olarak Türk çayını öneriyorum”

Cumhuriyet Çay Fabrikası’nı ziyaret eden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, yeşil ve siyah çayın işlenme aşamalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Fakıbaba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çayın stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

“Türk halkı ekmek yemeyebilir ama mutlaka ve mutlaka çay içecektir” ifadesini kullanan Fakıbaba, “Kahvaltıda ekmeğin yanında peynir ve mutlaka çay olması gerekir.Urfa’daysanız isot olması lazım ama bütün Türkiye’ye baktığınızda mutlaka ekmek, peynir ve yanında çay vardır” diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, gezdiği tesisin hijyen ve kalite açısından mükemmel olduğunu, ülkede bu denli büyük tesisler bulunması dolayısıyla gurur duyduğunu söyledi.