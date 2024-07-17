  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bir haftada 44 torbacı tutuklandı! Çocuklarımız rahat nefes alacak
Yerel

Bir haftada 44 torbacı tutuklandı! Çocuklarımız rahat nefes alacak

Yeniakit Publisher
2024-07-17 10:29:00 -

Adana'da bir haftada yapılan narkotik operasyonlarında yakalanan 44 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 40 bin 662 uyuşturucu hap, 1 kilo 369 gram bonzai, 1 kilo 837 metamfetamin ile çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Temmuz tarihlerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 66 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 569 gram esrar, 40 bin 662 uyuşturucu hap, 1 kilo 369 gram bonzai, 932 gram bonzai ham maddesi, 1 kilo 837 gram metamfetamin, 70 kök Hint keneviri, 66 gram eroin ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Söz konusu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olurken 44'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 22 kişi de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Esenler’de uyuşturucuya geçit yok! 12 ayrı suçtan aranan şahıs paketlendi
Esenler’de uyuşturucuya geçit yok! 12 ayrı suçtan aranan şahıs paketlendi

Yerel

Esenler’de uyuşturucuya geçit yok! 12 ayrı suçtan aranan şahıs paketlendi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Irkçılar ifşa oldu: 450 uyuşturucu müptezeli Zafer Partili çıktı!
Irkçılar ifşa oldu: 450 uyuşturucu müptezeli Zafer Partili çıktı!

Siyaset

Irkçılar ifşa oldu: 450 uyuşturucu müptezeli Zafer Partili çıktı!

Uyuşturucu taciri kadın paketlendi
Uyuşturucu taciri kadın paketlendi

Yerel

Uyuşturucu taciri kadın paketlendi

İskenderun’da evin her köşesine uyuşturucu zulalayan şahıslar polisten kaçamadı
İskenderun’da evin her köşesine uyuşturucu zulalayan şahıslar polisten kaçamadı

Yerel

İskenderun’da evin her köşesine uyuşturucu zulalayan şahıslar polisten kaçamadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23