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Bir haftada 182 kaçak yakalandı

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 182 yabancı uyruklu yakalandı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:45
Bir haftada 182 kaçak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklulara yönelik operasyon düzenledi.

İl merkezi ve ilçelerde 06-11 Temmuz'da yapılan operasyonlarda 182 kaçak yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:45
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