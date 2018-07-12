Bir haftada 182 kaçak yakalandı
Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 182 yabancı uyruklu yakalandı.12 Temmuz 2018 Perşembe 11:45
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklulara yönelik operasyon düzenledi.
İl merkezi ve ilçelerde 06-11 Temmuz'da yapılan operasyonlarda 182 kaçak yakalandı.
Olayla ilgili gözaltına 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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