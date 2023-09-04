  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

F-35'ler bekleniyordu! Aldıkları son karar dünyayı şoka uğratacak: Vermeyeceğiz

Ünlü spor spikeri Güntekin Onay’dan büyük küstahlık! Rezalet ki ne rezalet! Ebrar Karakurt çıkışı tepki çekti

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Müslümanlar üzgün iken Avrupalılar nasıl rahat edecek? Kur'an-ı Kerim saldırıları sonrası İsveç'te isyan başladı...

Fatih Altaylı'dan rezil sözler! Ebrar Karakurt çıkışı olay oldu! Senden de ancak bu utanmazlık beklenir

O ilimizde gizlice hazine arayan Rus vatandaşı bakın neler buldu neler! Bu ne rahatlık böyle

Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe!

ABD'den Suudi Arabistan'a 'İsrail' dayatması!

2 bin adet insansız hava aracı siparişi verdiler! Evet yanlış duymadınız, tamı tamına 2 bin adet

Rusya’dan, Erdoğan-Putin zirvesine saatler kala şok hamle! Oldu mu bu şimdi
Yerel Bir haftada 1813 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Bir haftada 1813 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 15:57:00 -
Bir haftada 1813 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada 1813 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25-31 Ağustos tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler çalışmalar kapsamında 1813 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca olaylarda kullanılan 5 araca el konuldu.

Kaçak göçmenlere yönelik denetim sıklaştı
Kaçak göçmenlere yönelik denetim sıklaştı

Gündem

Kaçak göçmenlere yönelik denetim sıklaştı

Bodrum'da kaçak göçmen hareketliliği
Bodrum'da kaçak göçmen hareketliliği

Yerel

Bodrum'da kaçak göçmen hareketliliği

1477 kaçak göçmen yakalandı
1477 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

1477 kaçak göçmen yakalandı

Ezine açıklarında 20 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Ezine açıklarında 20 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Yerel

Ezine açıklarında 20 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23