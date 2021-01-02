Bir hafta arayla koronavirüse yenik düştüler
Nevşehir'de koronavirüs tedavisi gören baba ve oğlu bir hafta arayla hayatlarını kaybetti.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde koronavirüs tedavisi gören baba ve oğlu bir hafta arayla hayatlarını kaybetti.
Ürgüp'te erkek kuaförü olan 36 yaşındaki Fatih Balkı ve taksicilik yapan 64 yaşındaki babası Fazlı Balkı 15 gün önce koronavirüse yakalandı. Yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Fatih Balkı ve Fazlı Balkı hastanede tedaviye alındı.
Fatih Balkı, geçtiğimiz hafta pazar günü hayatını kaybederken bir hafta sonra ise babası Fazlı Balkı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Fazlı Balkı'nın cenazesi yarın Ürgüp'te toprağa verilecek.