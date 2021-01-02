  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bir hafta arayla koronavirüse yenik düştüler
Sağlık

Bir hafta arayla koronavirüse yenik düştüler

Nevşehir'de koronavirüs tedavisi gören baba ve oğlu bir hafta arayla hayatlarını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 19:49:00 -
Bir hafta arayla koronavirüse yenik düştüler

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde koronavirüs tedavisi gören baba ve oğlu bir hafta arayla hayatlarını kaybetti.

Ürgüp'te erkek kuaförü olan 36 yaşındaki Fatih Balkı ve taksicilik yapan 64 yaşındaki babası Fazlı Balkı 15 gün önce koronavirüse yakalandı. Yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Fatih Balkı ve Fazlı Balkı hastanede tedaviye alındı.

Fatih Balkı, geçtiğimiz hafta pazar günü hayatını kaybederken bir hafta sonra ise babası Fazlı Balkı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Fazlı Balkı'nın cenazesi yarın Ürgüp'te toprağa verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın en yaşlı insanı kim? | Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında?
Yaşam

Dünyanın en yaşlı insanı kim? | Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında?

Dünyanın en yaşlı insanı nerede yaşıyor? |2021'e girdiğimiz günlerde pek çok kişi dünyanın en yaşlı kişisinin kim olduğunu araştırmaya başla..
Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti
Gündem

Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. ..
Erdoğan'ın namaza geldiğini gören cemaat Ayasofya'dan dünyayı böyle titretti
Gündem

Erdoğan'ın namaza geldiğini gören cemaat Ayasofya'dan dünyayı böyle titretti

Cuma namazını Ayasofya’da kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiye girişte cemaat tarafından tekbirlerle karşılandı.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay