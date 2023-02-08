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Gündem Bir güzel haber de Ege'den geldi!
Gündem

Bir güzel haber de Ege'den geldi!

12 yaşındaki Ege, 60 saatin ardından enkazdan kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 19:35:00 -

Hatay’da Cumhuriyet Mahallesi'nde 12 yaşındaki Ege Et isimli erkek çocuk depremden 60 saat sonra kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma ve sivil gönüllü ekipler Ege’yi 60 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma ve sivil gönüllü ekipler, depremden yaklaşık 60 saat sonra Hatay Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yeşilyurt 1 Apartmanı’nın enkazından bir kişiyi sağ çıkardı. Enkaz altında sağ olduğu belirlenen 12 yaşındaki Ege Et, 60'ıncı saatte sağ olarak kurtarıldı. Tedavisi yapılmak üzere ambulansa bindirilen Ege sağlık görevlilerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

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