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Gündem Bir günde rekor arıza! Ekrem İmamoğlu İstanbullulara kabusu yaşatıyor
Gündem

Bir günde rekor arıza! Ekrem İmamoğlu İstanbullulara kabusu yaşatıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-28 12:44:00 -
Bir günde rekor arıza! Ekrem İmamoğlu İstanbullulara kabusu yaşatıyor

Birçok konuda verdiği sözleri tutmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım vaatlerini de yerine getirmeyerek, İstanbullulara çileyi reva görmeye devam ediyor. Ulaşımdaki aksaklıklar hakkında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 'İstanbul genelinde önceki gün özel halk otobüslerinin dışında 1850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandı.' dedi.

Bağcılar Başkanı Abdullah Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım konusundaki hatalı ve yanlış uygulamalarının sıkıntısını İstanbulluların çektiğini söyledi. Şu anda İETT ve metro ulaşımında büyük sıkıntıların yaşandığını ifade eden Özdemir, sıkça yaşanan arızalar, çıkan yangınlar, çalışmayan klimaların yaz sıcağında vatandaşları hayatından bezdirdiğini anlattı.

İSTANBULLULARA ÇİLEYİ REVA GÖRÜYOR

Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamalarda "İstanbul'u ulaşım çilesinden kurtaracağı" vaadinde bulunduğunu dile getirerek, "Ayrıca 'otobüs ve metrobüs filosunu yenileyeceği, raylı sistem payını arttıracağı ve Türkiye'nin en ucuz ulaşım sistemini kuracağını' söylemişti ama bunları yapamadı." dedi.

İETT otobüsleri ve metrobüslerin arızalanmasının sosyal medyada sürekli gündem olduğunu dile getiren Özdemir, "İETT otobüslerinde ve metrobüslerde arızalar her geçen gün artıyor. İstanbul genelinde önceki gün itibarıyla özel halk otobüslerinin dışında 1850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandı. Bu arızaların sebebi de otobüs bakım ve onarım işlerini iyi bilen yetişmiş ve tecrübeli ekibin devre dışı bırakılması, görevden alınması ve görev yerlerinin değiştirilmesidir." diye konuştu.

ÜRETİCİ YERİNE CHP'Lİ KARABAT'A VERDİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özdemir, "Otobüslerin bakım ve onarımlarını, otobüslerin üretici firmaları yerine, hiçbir tecrübesi olmayan ve yeterli teknik personeli bulunmayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı firmaya teslim edildi. Otobüslerin bakım ve onarımı gerektiği gibi yapılmıyor. Parça değişimlerinde orijinal parça kullanılmadığı gibi yeterli teknik personeli de bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

İETT filosunun gerektiği gibi yenilenemediğini, mevcut otobüslerin bakım ve onarımlarının düzgün yapılamadığını belirten Özdemir, ilerleyen günlerde otobüs ve metrobüslerdeki yangınlarla ve arızalarla daha çok karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

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