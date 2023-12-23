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Ekonomi Bir günde büyük erime! Oyun hisseleri darmaduman
Ekonomi

Bir günde büyük erime! Oyun hisseleri darmaduman

Yeniakit Publisher
2023-12-23 16:18:00 -
Bir günde büyük erime! Oyun hisseleri darmaduman

Çin'de oyun sektörüne dönük kısıtlamalar içeren düzenleme taslağı büyük panik yarattı ve üç şirketin piyasa değerinde bir günde toplamda 80 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

Çin'de oyun sektörüne kısıtlamalar getiren düzenleme taslağının bugün yayımlanmasıyla birlikte ülkenin önde gelen teknoloji ve oyun firmalarının hisselerinde çok sert düşüşler görüldü.

Çin'de oyun sektörünün bir numarası Tencent hisseleri bugün yüzde 16 değer kaybederken, bu 2008 sonrası en yüksek günlük kayıp olarak kayıtlara geçti.

NetEase şirketinin hisselerinde de günlük yüzde 28'lik rekor değer kaybı görüldü.

Oyuncular arasında popüler bir sosyal medya hizmeti olan Bilibili'nin hisseleri de bugün yüzde 14 düştü.

Tencent, NetEase ve Bilibili hisselerinde bir günde toplam kayıp 80 milyar dolara ulaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tencent'in büyük hissedarları Prosus NV ve Naspers Ltd.'nin hisseleri Avrupa'da değer kaybetti.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ BELİRSİZ

Taslakta, oyuncuları daha fazla para ve zaman harcamaya teşvik eden pratiklerin kısıtlanması ile ulusal güvenliği tehdit eden içeriklerin yasaklanmasına dönük maddeler yer alıyor.

Taslağa dönük geri bildirimler bir ay içinde alınacak ve düzenlemelere son hali verilecek. Bu süreçte düzenlemelerde yumuşama ya da daha da sertleşme görülebilir. Düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğiz henüz açıklanmadı.

 

Bloomberg, Noel öncesi son işlem gününde yayımlanan düzenlemeye, oyun sektörünün ve yatırımcıların hazırlıksız yakalandığına işaret etti.

Düzenleme, 2021'de teknoloji şirketlerini hedef alan kapsamları adımları hatırlatarak yatırımcılarda paniğe neden oldu. 2021'de olduğu gibi kısıtlamaların devamının geleceği korkusu da paniği büyüttü.

OYUN BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE

Çin'de Şi Jinping yönetimi uzun zamandır oyun bağımlılığıyla mücadele etmeye çalışıyor ve gençler arasında miyopluğun artmasından çevrimiçi eğlence sektörünü sorumlu tutuyor.

Çinli kullanıcılar, ortalama olarak diğer birçok pazara göre daha fazla çevrimiçi zaman harcıyor.

Yüksek işsizlik ve düşük doğum oranları gibi sorunlarla da bu durumun bağı kuruluyor.

Teknoloji sektöründeki baskıların doruğa ulaştığı dönemde hükümet, yeni oyunlara yönelik onayları dondurmuş ve içeriklerle ilgili çeşitli soruşturmalar başlatarak Tencent dahil geliştiricileri belirli oyunları değiştirmeye zorlamıştı.

Veri sağlayıcı CNG'ye göre, Çin'in oyun pazarının 2023'te yaklaşık yüzde 14 büyüyerek 302,9 milyar yuana (42,4 milyar dolar) ulaşması ve bir önceki yıldaki yüzde 10'luk düşüşü tersine çevirmesi bekleniyor.

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