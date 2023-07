Bir günde 19 orman yangını

Hatay’ın Belen ilçesinde meydana gelen yangınla olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yetkililerden yangın ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra Bakan Yumaklı ve Bakan Yerlikaya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ihbarın gelmesiyle 8 dakika içerisinde yangına müdahale edildiğine değinerek, “Saygıdeğer vatandaşlarımız, hepimize geçmiş olsun. Bugün itibarıyla saat 13.57'de ihbarı gelen ve 8 dakika içerisinde müdahale edilen Hatay Belen'deki yangınla ilgili buradayız. Nemin ve rüzgarın çok etkili olduğu malum aynı zamanda da hava sıcaklığının. Dolayısıyla da burada da yaklaşık yüzde 21 nem ve saatte 21 kilometre hızla esen bir rüzgar söz konusu idi. Arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi hemen hava araçlarını ve kara araçlarını bölgeye sevk ettiler. 17 hava aracıyla başladı. Daha sonra yaklaşık 80’e yakın kara aracı ve yaklaşık 450’ye yakın Orman Genel Müdürlüğünün personeli müdahil oldu” dedi.



Bakan Yumaklı, yangının enerjisinin düştüğünü ve büyük bir riskin olmadığını belirterek “Sayın Valimiz ve diğer kamu kurumlarının AFAD'ın başkanı da dahil olmak üzere vekillerimiz bütün kurumlar, kuruluşlar omuz omuza vererek jandarmamızdan da diğer askeri birliklerimizden de kamu kurumlarımızdan da araç, gereç ve personel takviyesiyle çok şükür akşam 19.00 sularında söylemiştim, yangının enerjisi düşmeye başladı diye. Şu an itibarıyla çok lokal bazı yerlerde devam ediyor olmakla birlikte çok şükür büyük bir risk olmadığını söyleyebilirim. Ancak bu her şeyin bittiği ya da yangının tamamen kontrol altına alındığı anlamına gelmez. Hem gecenin ilerleyen saatlerinde oluşabilecek hava şartları hem de nemle alakalı sıkıntılı bir durum. Belki yine riskli bir durum oluşturabilir. Ama şu an itibarıyla yaklaşık etkilenen alanın iki yüz otuz hektara çıktığı ile ilgili bizim, arkadaşlarımın bir ölçümü vardı. Şu an itibariyle bu yaklaşık yüz hektarlık bir alana doğru inmiş vaziyette yüz yirmi hektar civarında diyelim buna. An itibarıyla büyük bir risk olduğunu söylememekle beraber arkadaşlarımızın tamamıyla kontrol altına almakla ilgili çabaları devam etmekte” ifadelerini kullandı.



Sabah saatlerinden itibaren 19 yangının çıktığını belirten Bakan Yumaklı, “Yine saat 16.27 civarında Çanakkale'de çok geniş bir alanda hızlı bir rüzgarla birlikte başlayan diğer bir yangın başladı. Yaklaşık beş yüz hektarlık bir alan etkilendi. Aslına bakarsanız tarım arazilerinin olduğu bir bölge. Ama yer yer ormanlık alanlara sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. Yine burada da hava araçları ve kara araçlarıyla müdahale edildi. Halihazırda Çanakkale'de şu anda iki gece görüş hava aracıyla birlikte arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyor. Bundan yaklaşık bir yarım saat sonra 17.00 gibi Mersin Gülnar'da başladı. Yine buraya da yaklaşık on iki hava aracı yönlendirildi. Halihazırda şu anda orada da üç gece görüş, hava aracı ve diğer kara araçlarıyla müdahaleler sürüyor. Değerli arkadaşlar sabah 06.55’den bu ana kadar yaklaşık 19 yangın; orta ve üstü çıktı. Bunların 16’sına müdahale edildi ve an itibarıyla kontrol altına alındı. Şu anda sorunumuz bu 3 yangın. Bunlara konsantre olmuş vaziyetteyiz. Hem İçişleri Bakanımız hem diğer kamu kurum kuruluşları bölgelerin valileri çok yoğun bir şekilde yangının kontrol altına alınması için bütün kamu kuruluşları el ele, kol kola vermiş, omuz omuza vermiş bir şekilde mücadele etmeye devam ediyorlar. An itibarıyla benim vereceğim bilgiler bu kadar. Hepimize tekrardan geçmiş olsun” dedi.

