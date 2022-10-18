Bir gün Müslüman bir gün Hıristiyan! Bu dolandırıcı bin bir surata dikkat

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Sosyal medyada yalanın ne kadar hızlı yayıldığını ve insanların iyi niyetini istismar ederek sosyal medyadaki açığı kullanan hainler, türlü yalanlarla vatandaşları dolandırıp paraları cebe indiriyor.

Son olarak Burak Bayırlı isimli şahsın dolandırıcı olduğu ve insanların iyi niyetini suistimal ettiği belirlendi.

Kendisini Ermeni bir CHP’li iken Müslüman olan ve AK Parti saflarına geçen bir genç olarak tanıtan Bayırlı, sosyal medyada ünlü oldu.

Fenomen olarak çeşitli platformlarda boy gösteren Bayırlı, kanser hastası olduğunu söyleyerek iyice duygu sömürüsü yaptı.

Bayırlı’nın, ünlü isim Gamze Özçelik adına sahte hesap açıp yardım topladığı ortaya çıktı.

Ayrıca Burak Bayırlı’nın, Hristiyan vatandaşların yanına gidip, “Müslüman ailem bana baskı yapıyor, Hristiyan olmak istiyorum” deyip onları dolandırdığı da belirlendi.

Yetmezmiş gibi Müslüman vatandaşları da, “Ailem Hristiyan, ben Müslüman oldum” diyerek kullanmaya çalıştığı, kanal kanal gezip kendisini ve sahte hikayesini anlattığı görüldü.

Burak Bayırlı’nın, “Afrika’ya yardım ediyorum” diyerek de şimdiye dek milyonlarca lira para topladığı ifade edildi.

Başta kadınlar olmak üzere birçok vatandaş Burak Bayırlı’dan şikayetçi olurken, şahıs hakkında devletin bir an önce önlem alması bekleniyor.