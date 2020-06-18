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Aktüel

Bir genç sokak ortasında ölü bulundu

Karabük'te 18 yaşında gencin, sokak ortasında ölü bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 20:51:00 -
Bir genç sokak ortasında ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık personeli, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan cesedin, Aytekin Çoban'a (18) ait olduğu belirlendi.

Çoban'ın ehliyet kursuna gitmek için evden çıktığı ve geri dönmediği öğrenildi.

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