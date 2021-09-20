Bir gazinin, gaziler günündeki duası: Allah Erdoğan'dan razı olsun

Ampute Türkiye Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası final maçında İspanya'yı 6-0'la ezip geçerek şampiyonluğa ulaştı, Türkiye bu başarı ile büyük gurur yaşadı.

Zaferin ardından duygusal bir konuşmaya imza atan Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, Gaziler Günü'ne işaret etti. "Tarihe ve fikstüre baktım. Allah'ım, 19 Eylül Gaziler Günü'ne denk geliyor." diyen Çakmak, "Bu vatanın birliği, beraberliği, bekası için evladını, babasını feda eden aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Sözümüzü tuttuk. Vatanın birliği, beraberliği için benim gibi gazi olanların Gaziler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

'İyi ki varsın Recep Tayyip Erdoğan'

Galibiyeti Türk milletine armağan eden Osman Çakmak, sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek tamamladı:

"Bu şampiyonluk Türk milletine armağan olsun. Allah Cumhurbaşkanımızdan bin defa razı olsun. İyi ki varsın Recep Tayyip Erdoğan."