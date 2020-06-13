Bir "Garip" misafir

Amasya’nın Taşova ilçesinde Boraboy köyündeki bir aylık "Garip" isimli yavru karaca, Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nın maskotu haline geldi.

Bir ay önce Taşova-Erbaa ilçeleri sınırında ormanlık alanda köyde yaşayan vatandaşlar tarafından bulunan karaca yavrusu Boraboy Gölü Tabiat Parkı’na teslim edildi. 25 gündür ise Milli Parklarda görevli işçi 64 yaşındaki Tayyar Koçak tarafından bakılıyor.

Tayyar Koçak, “ ’Garip’ ismini verdik. Karaca yavrusuna günlük dağda yayılan keçi sütünü biberon yardımıyla veriyoruz. Sonrasında sulandırılmış inek sütü verdik. Elimizden ne verirsek yiyor. En çok salatalığı seviyor. Şimdilik büyüyene kadar bizimle kalacak. Büyüdükten sonra ait olduğu doğasına tekrar salınacak. Doğada bulunup teslim edilen hayvanlar aslında terk edilmiyor. Anneleri, yavruları küçük olduğundan yanlarında gezmesin diye 1-2 saat arayla emzirmeye geliyor. Büyüyene kadar bu işlemi her zaman yapıyormuş. Terk edilmiş olarak düşünmesinler. Bulunduğu yerde bırakılsın. Eğer ki annesi gelmezse Milli Parklara teslim edilsin” dedi.

Karaca yavrusunu ziyarete gelen ve biberon yardımıyla süt içiren 3 yaşındaki Batuhan Öztürk, "Eskişehir’den geldim. Yavru karacayı görmeye geldim. Bir de beslemeye geldim” diye konuştu.

Karaca yavrusu “Garip” yakında büyüdüğünde ait olduğu doğasına tekrar salınacak.