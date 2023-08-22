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Dünya Bir Filistinli daha katledildi
Dünya

Bir Filistinli daha katledildi

Yeniakit Publisher
2023-08-22 14:54:00 -
Bir Filistinli daha katledildi

İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinli genci daha katletti. Gencin 17 yaşında olduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik baskınları devam ediyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde İsrail güçleri Cenin kentinin güney kesimindeki Zebade kasabasına baskın düzenledi.

Baskının ardından çıkan çatışmalarda 17 yaşındaki Filistinli genç Osman Atıf Ebu Harc, İsrail güçleri tarafından kafasından ve omzundan vuruldu.

Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç aldığı yaralar sebebiyle can verdi.

Bu olayla beraber İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından bu yıl katledilen Filistinlilerin sayısı 228'ye yükselmiş oldu.
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Kaynak: Mepa News

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