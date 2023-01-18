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Yerel Bir FETÖ'cü daha yakalandı!
Yerel

Bir FETÖ'cü daha yakalandı!

Çanakkale'de, FETÖ üyesi olmaktan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen eski öğretmen yakalanıp cezaevine konuldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 12:06:00 -
Bir FETÖ'cü daha yakalandı!

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, Ezine ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski özel öğretmeni yakalandı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemleri sonrası Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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