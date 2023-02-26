Bir dönem resmen sona eriyor! 2025 yılında kapatılacak

ABD’li Boeing şirketinin Hindistan’daki uçak gemisi konuşlu savaş uçağı ihalesini kazanması durumunda, üretim hattının kapatılması iki yıl daha uzayabilir. Halihazırda teslim edilmiş ve hizmette olan Super Hornet uçaklarının modernizasyon ve yükseltmeleri ise üretimin durmasından sonra devam edecek.

Boeing ilk kez üretimi sonlandırmak için kesin bir zaman çizelgesi sunuyor. Bunun kurumsal bakış açısının değiştirildiği ve kaynakların yeni ürünlere kaydırılacağı anlamına geldiği belirtiliyor. Çoğunlukla büyük askeri programlarda geliştirilen sistemler, olabildiğince uzun süre üretilmeye ve kullanılmaya devam ettirilir. Ancak Boeing Super Hornet’i daha uzun süre yaşatmaktansa, maddi kaynaklarını ve iş gücünü F-15EX, T-7A ve MQ-25 gibi gelecek vaat eden projelere aktaracak. Boeing, Super Hornet programını destekleyen 1500 civarında çalışanı bu projelere yönlendirmeyi planlıyor.

St. Louis’deki üretim hattının ise yeni tipte uçakların üretimi için kullanılmaya devam edeceği belirtiliyor. İleride, 6. Nesil savaş uçakları da bu tesiste üretilebilir.

2000’den fazla F-18 üretildi

F-18, ilk olarak McDonnell Douglas tarafından geliştirilmişti. Daha sonradan Boeing tarafından şirketin satın alınmasıyla üretim, Boeing’in eline geçti. St. Louis tesisi; F-18 Hornet, Super Hornet ve Growler varyantları dahil olmak üzere toplamda 2000’den fazla F-18 savaş uçağı üretimi gerçekleştirdi.

Şirket, bu yıl için ABD Kongresi tarafından onaylanan ek 8 adetlik Super Hornet siparişinin haricinde başka sipariş kabul etmeyecek. Kongre tarafından 2022 yılında 12 adet ve 2023 yılında 8 adet daha olmak üzere toplamda 20 adet yeni F-18 Super Hornet siparişi geçilmişti. 8 adetlik ek paketin teslimatlarının 2025’te tamamlanmasının ardından hat kapatılacak.

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Böylece ABD Donanması envanterine 30 yıl içerisinde toplamda 698 adet Super Hornet katılmış olacak. McDonnell Douglas tarafından ilk olarak 1974’te üretilmeye başlayan F-18, üretiminin durmasıyla beraber Hornet versiyonu da sayılırsa tam 51 yıl boyunca üretimde kalmış olacak. Super Hornet ise üretime 1995 yılında girmişti ve 30 yıllık bir üretim süresi geçirmiş olacak.

ABD Donanması envanterindeki Super Hornet uçaklarının Blok III seviyesine yükseltilmesi programı da bir yandan devam etmekte. St. Louis hattındaki üretimin durmasıyla modernizasyon programı kapsamındaki yükseltme çalışmalarının bir kısmı bu hatta devam ettirilecek.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com, Forbes