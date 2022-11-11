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Spor Bir dönem Milli takım! Video gündeme oturdu
Spor

Bir dönem Milli takım! Video gündeme oturdu

Milli Takımın kamp yaptığı bir döneme ait video gündeme oturdu. Videoda, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Serhat Akın play-station oynuyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 16:53:00 -

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın eski oyuncularından Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Serhat Akın’ın, milli takım kampında, bir konsol üzerinden futbol oyunu oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kimin kaydettiği bilinmeyen görüntülerde dört eski milli futbolcu milli takım kampında futbol temalı video oyunu oynuyor.

O anlar kısa sürede sosyal medyada binlerce kez izlendi.

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