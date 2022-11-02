Bir dönem bacılarınıza "fahişe" dediğini ne çabuk unuttunuz! Milli Gazete Fatih Altaylı ile aynı safta
Yeni Akit'in "Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Onlar 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' dediler" başlıklı haberini hedef alan 28 Şubat'ın küfürbaz tetikçisi Fatih Altaylı'ya destek Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'den geldi.
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28 Şubat'ın küfürbaz tetikçisi Fatih Altaylı Yeni Akit gazetesini hedef aldı.
Altaylı on yıllardır aynı çizgide seyreden Yeni Akit için, "Ne idüğü belirsiz gazete" şeklinde hadsiz bir yorumda bulundu.
Destek Milli Gazete'den geldi!
Sözde Milli Görüş Temsilcisi Temel Karamollaoğlu'nun liderliğindeki Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, bir dönem kendilerine kan kusturanlarla aynı safta durdu.
Fatih Altaylı'nın hadsiz sözlerini manşetine taşıyan Milli Gazete, "Fatih Altaylı sözleriyle Yeni Akit’i çıldırtacak! Ne idüğü belirsiz..." başlığını kullandı.
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