Bir dilim karpuz ile buz gibi limonata! Yapan vatandaş paylaştı: Doğal ve artık onaylı! Gelin nasıl olacak bakalım

Soğuk yaz günlerinin nefis yiyeceği karpuzdan farklı bir içecek denemek ister misiniz? “Karpuz zaten su gibi, içecek yapmaya ne gerek var” diyorsanız şaşırmaya hazır olun. Çünkü bu limonata, her gün karpuz yiyerek sıkılma devrini sona erdiriyor. Enfes bir dilim karpuzdan hem doğal hem de asitli, serinletici bir yaz içeceği yapabilirsiniz. Üstelik Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16'sı karşılayabilen karpuzdur.

Bir sosyal medya kullanıcısı, yazın en ferahlatıcı içeceğini paylaştı. Paylaşılan video kısa sürede viral oldu. Her sosyal medya hesabında paylaşılarak beğeni toplayan videoya yorum yağdı.

AŞAMA AŞAMA ANLATTI! MİLYONLAR TARAFINDAN LİSTEYE ALINDI

Karpuz limonatasının nasıl yapılacağını tüm aşamalarıyla anlatan sosyal medya kullanıcısı, tüm detayları videolu olarak paylaştı. Üstelik bir dilim karpuzdan iki bardak karpuz limonatasının çıkacağını söyledi.

Paylaşılan videodaki aşamalar şu şekilde:

Öncelikle bir dilim karpuz derin bir kapta ezildi. İçerisinde yarım limon sıkıldı. Daha sonra bu ezilen karışım bir süzgeçten geçirilerek bardağa aktarıldı. Böylece çekirdekleri ve posaları süzgeçte kaldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bardağa süzgeç kullanılarak aktarılan karpuz suyunun içerisine bir maden suyu eklendi. İsteyenler sade su da ekleyebilir notu ihmal edilmedi. Ardından buz küpleri eklendi ve nane yaprağıyla süslendi. Sunum için bir dilim limon da kullanıldı.

İçecek tarifi, sosyal medya kullanıcıları tarafından da çok beğenildi.

Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16'sı karşılayabilen karpuzun faydaları şunlardır:

Kan basıncını düzenler, tansiyonu kontrol altına alır.

Diyabet, obezite, kalp ve kanser gibi kronik hastalık riskini azaltır.

Vücutta yağ birikimini engeller.

Oksidatif stresi azaltarak kalbi korur.