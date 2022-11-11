Bir devrin sonu! Musk'tan Twitter çalışanlara kötü haber

Ünlü milyarder Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonra şirket çalışanları zorlu bir sürece girdi. Musk şirket çalışanlarına gönderdiği ilk elektronik postada uzaktan çalışmaya artık izin verilmeyeceğini bildirdi.

Twitter, pandeminin hafiflemesinin ardından geçtiğimiz mart ayında ofislerini yeniden açmış, ancak isteyen personelin evden çalışmaya devam edebileceğini belirtmişti.

Bloomberg’in haberine göre Musk, Twitter personelinin haftada 40 saat çalışmasını bekliyor. Musk, gönderdiği elektronik postada ayrıca, aboneliğin Twitter'ın gelirinin en az yarısını oluşturduğunu görmek istediğinin altını çizdi.

Musk'ın uzaktan çalışma ve çalışma saatleri konusundaki yaklaşımı, kurucusu olduğu SpaceX ve Tesla şirketlerindeki politikasını yansıtıyor. Musk, bu şirketlerdeki çalışanlarına "ya 40 saat çalışmayı kabul et, ya da ayrıl" talimatını vermişti.