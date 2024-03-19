Bir devrin sonu: Çin'de hastanelerin yeni doğan bölümleri kapatılıyor!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan elde edilen en son veriler, 2020'de 807 olan doğum hastanesi sayısının 2021'de 793'e düştüğünü gösterdi.

Devlet haber ajansı Daily Economic News'in haberine göre, Çin'deki birçok hastane bu yıl yeni doğan doğum hizmeti vermeyi durdurdu ve uzmanlar yeni doğumlardaki rekor düşüş nedeniyle azalan talep yüzünden "doğum kışı" uyarısında bulundu.

Çin’in doğu Zhejiang ve güney Jiangxi de dahil olmak üzere çeşitli eyaletlerdeki hastaneler son iki ay içinde kadın doğum bölümlerini kapatacaklarını duyurdular.

Jiangxi'deki Ganzhou Şehri Beşinci Halk Hastanesi, resmi WeChat hesabından yaptığı açıklamada 11 Mart'tan itibaren kadın doğum hizmetlerinin askıya alınacağını söyledi.

Zhejiang'daki Jiangshan Geleneksel Tıp Hastanesi de WeChat sayfasından yaptığı açıklamada 1 Şubat'tan itibaren kadın doğum hizmetlerinin durdurulacağını duyurdu.

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Kapanışlar, Çinli siyaset yapıcıların, yetkililer hızla yaşlanan bir toplumun artan demografik sıkıntısıyla karşı karşıya kalırken genç çiftlerin çocuk sahibi olma arzusunu nasıl artıracakları konusunda kafa yordukları bir dönemde gerçekleşti.

Rekor düzeyde düşük doğum oranı ve COVID-19'a bağlı yüksek ölümler, yetkililerin ekonominin büyüme potansiyeli üzerinde uzun vadeli derin etkileri olacağından korktukları bir gerilemeyi hızlandırdığı için Çin'in nüfusu 2023'te üst üste ikinci kez geriledi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan elde edilen en son veriler, 2020'de 807 olan doğum hastanesi sayısının 2021'de 793'e düştüğünü gösterdi.

Daily Economic News dahil olmak üzere yerel medya, yeni doğan bebek sayısındaki düşüşün birçok hastanenin kadın doğum bölümlerini işletmeye devam etmesinin mümkün olmadığı anlamına geldiğini söyledi.

Gazetenin Cuma günkü haberine göre ‘doğum kışı' sessizce geliyor gibi görünüyor.

Çin'de pek çok kadın, yüksek çocuk bakım masrafları, evlenmek istememeleri ya da kariyerlerini askıya almaları nedeniyle, hala ana bakıcı olarak görüldükleri ve cinsiyet ayrımcılığının yaşandığı geleneksel bir toplumda çocuksuz kalmayı tercih ediyor.

Yetkililer doğum oranını arttırmak için doğum izninin genişletilmesi, çocuk sahibi olmak için mali ve vergi avantajları ve konut sübvansiyonları gibi teşvik ve tedbirleri uygulamaya çalıştılar.

Ancak Çin'in önde gelen bir düşünce kuruluşu Şubat ayında yaptığı açıklamada, doğum yapan kadınlar için zaman ve fırsat maliyetini detaylandırarak, Çin'in kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılasına oranla çocuk yetiştirmek için dünyanın en pahalı yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Finans haber kaynağı Yicai'nin haberine göre, 10 Şubat'ta başlayan Ejderha Yılı'nda Çin'deki hastanelerde daha fazla bebek doğuyor ve ejderha burcunun özellikle uğurlu olduğuna inanılıyor. Ancak demografi uzmanları "ejderha bebek" patlamasının kısa ömürlü olacağını söylüyor.