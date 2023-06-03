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Spor Bir devrin sonu! Burak Yılmaz kararı açıklandı
Spor

Bir devrin sonu! Burak Yılmaz kararı açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-06-03 17:11:00 -
Bir devrin sonu! Burak Yılmaz kararı açıklandı

Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Hollanda ekibi Fortuna Sittard, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.

Sezon başında takıma dahil olan Burak Yılmaz, sarı-yeşilli formayla 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Fortuna Sittard, Eredivisie'i bu sezon 36 puanla 13. sırada tamamladı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Burak'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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