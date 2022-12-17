Bir de hafız olacaksın! Hadi oradan be

AK Parti’de milletvekilliği, Yeni Şafak gazetesinde de Ankara temsilciliği yapan, şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan "Hadi oradan be" dedirtti.

"Hafız" yazar Ocaktan, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "mağdur" gibi gösterdiği köşesinde, yargı kararına siyasetin gölgesinin düştüğünü savundu.

Ahırkapı Feneri gibi bir yanıp bir sönen, rüzgar nereden eserse oraya savrulan, parayı verenin düdüğünü öttürmekte zerre beis görmeyen Ocaktan, AK Parti'ye akıl verdiği yazısında, "İşte şimdi AK Parti, sandıkta kaybettiği İstanbul’u sandıksız geri alıyor… Herhalde çok şaşırmadık, bundan sonra da hiçbir faninin aklına gelmeyecek hukuksuzluklar yaptığında da yine hiç şaşırmayacağız. Ama tecrübeyle sabittir ki hukuku siyasallaştırarak millet iradesiyle kavga edenler sonunda hep kaybetmişlerdir. Bu konuda tereddütleri olanların, geriye dönüp siyasi tarihimize bir kez daha yakından bakmalarında sayısız faydalar vardır" ifadelerini kullandı.