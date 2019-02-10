Bir dakika bir fetva! Sıla-i rahimin bir ölçüsü var mıdır?

Sıla-i rahim (akraba ziyareti) ibadeti için “yılda şu kadar yapılırsa uygundur” şeklinde bir kural yoktur. Yani sözgelimi namaz veya zekât gibi taneyle ölçülen bir kıstası yoktur.

Yakın akraba ile bağ canlı tutulacaktır; bu yeri gelir yılda yirmi defa ayağına gitmekle yeri gelir yılda iki defa görmekle olabilir.

Önemli olan “Allah razı olsun, iyi biridir” şeklinde memnuniyeti oluşturabilmektir, ki bu da örf ile olduğu kadar kişiler arasındaki özel bağlantıyla da alakalı bir meseledir.