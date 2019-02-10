0553 313 94 23

Bir dakika bir fetva! Sıla-i rahimin bir ölçüsü var mıdır?

Ömrümüzün uzamasına, ecelimizin geciktirilmesine vesile olan sıla-i rahim yani akraba ziyareti ibadeti için bir ölçü konulmamıştır.

10 Şubat 2019 Pazar 12:33
Bir dakika bir fetva! Sıla-i rahimin bir ölçüsü var mıdır?

Sıla-i rahim (akraba ziyareti) ibadeti için “yılda şu kadar yapılırsa uygundur” şeklinde bir kural yoktur. Yani sözgelimi namaz veya zekât gibi taneyle ölçülen bir kıstası yoktur.

Yakın akraba ile bağ canlı tutulacaktır; bu yeri gelir yılda yirmi defa ayağına gitmekle yeri gelir yılda iki defa görmekle olabilir.

Önemli olan “Allah razı olsun, iyi biridir” şeklinde memnuniyeti oluşturabilmektir, ki bu da örf ile olduğu kadar kişiler arasındaki özel bağlantıyla da alakalı bir meseledir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 12:33
  1. Sıla-i rahim (akraba ziyareti)
  2. Sıla-i rahim
  3. akraba ziyareti
  4. namaz
  5. zekât
  6. Yakın akraba

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Matematik Müzesine ziyaret
    1. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan..
    2. İstanbul'da soygun paniği! 8 bin..
    3. Bir şirket daha anket sonuçlarını..
    4. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörü..
    5. ABD'de ortaya çıktı: Geyikleri zombiye..
    6. Bakanlık 'UYUMA' dedi, vatandaş akın..
    7. Bir dakika bir fetva! Sıla-i rahimin..
    8. Melih Gökçek'ten flaş açıklama!..
    9. Dostlarının bazı hallerine tahammül et!
    10. İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi 'Apo'..
    11. Dünya ahiret dengesini öğreten bir..
    12. Gürültücü komşu için mahkeme cezayı..
    13. Soylu açıkladı! Büyük operasyon geliyor
    14. Emniyet müdürüyle telsiz konuşmasını..
    15. Nasihat edecek kişide bulunması..
    16. Kemal Kılıçdaroğlu, "Karamollaoğlu"..
    17. İçişleri Bakanı Soylu: "FETÖ'ye bir..
    18. Fenerbahçe Kulübü, 14 Şubat'ta basın..
    19. Dolmuşçu şikayeti!..
    20. İçişleri Bakanı Soylu: "HDP, bal gibi..
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Hepsinin yerine o kullanılacak... Kimlik kartlarında yeni dönem
    Hepsinin yerine o kullanılacak... Kimlik kartlarında yeni dönem
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz