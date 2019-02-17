Bir dakika bir fetva! Miras kalan tazminat nasıl bölüşülmelidir?
Bugünkü tefekkür sayfamızda yer alan 'fetva' bölümümüzde miras kalan tazminatla ilgili bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz.17 Şubat 2019 Pazar 12:40
Bir baba vefat edip mirası bölüşülmüşse aradan zaman geçtikten sonra başka yerden bir tazminat tahakkuk etmesi durumunda, tazminatın bölüşülmesi nasıl gerçekleşecektir? Bunun yolu tazminatı, babanın mirası kabul etmektir. Miras nasıl dağıtılmışsa sonradan gelen tazminat da o şekilde dağıtılacaktır.
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