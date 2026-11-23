HABERLER SAĞLIK Kanser tedavisinde neştersiz dönem: Tümöre milimetrik müdahale Kalp hastalığı, ileri yaş veya farklı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olamayan kanser hastaları için radyocerrahi yeni tedavi seçenekleri sunuyor. TrueBeam teknolojisiyle tümörler, cerrahi kesi yapılmadan yüksek enerjili ışınlar ve milimetrik hassasiyetle hedefleniyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Gül Alço, yöntemin beyin tümörlerinin yanı sıra akciğer, karaciğer ve kemik lezyonlarında da kullanılabildiğini belirtti. Betül Akgün Betül Akgün Kanser tedavisinde neştersiz dönem: Tümöre milimetrik müdahale Yayınlama Tarihi: 23.11.2026 09:17 Güncelleme Tarihi: 23.11.2026 09:17 Ameliyat olamayan veya cerrahi müdahale için yüksek risk taşıyan hastalarda radyocerrahi önemli bir tedavi seçeneği sunuyor. TrueBeam teknolojisiyle yüksek enerjili ışınlar, tümörün bulunduğu bölgeye milimetrik hassasiyetle yönlendirilirken çevredeki sağlıklı dokular mümkün olduğunca korunuyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Gül Alço, beyin tümörlerinden akciğer, karaciğer ve kemik lezyonlarına kadar farklı bölgelerde uygulanabilen yöntemin, uygun hastalarda tek seansta veya birkaç seansta tamamlanabildiğini söyledi. AMELİYAT OLMADAN TÜMÖRÜ HEDEF ALIYOR Radyocerrahinin özellikle ameliyat edilemeyen hastalar için önemli bir tedavi seçeneği olduğunu belirten Prof. Dr. Alço, yöntemin cerrahi kesi gerektirmediğine dikkat çekti. Prof. Dr. Alço, “Bazı hastalar kalp hastalıkları veya anestezi almalarına engel olabilecek başka sağlık sorunları nedeniyle ameliyat edilemiyor. Bazı tümörler de beyinde cerrahi olarak ulaşılması zor bölgelerde bulunabiliyor. Bu hastalarda neştersiz, anestezisiz, ameliyathaneye girmeden ve herhangi bir kesi yapılmadan tedavi uygulayabiliyoruz. Radyocerrahi denilmesine rağmen bu işlemde neşter, kesi veya dikiş bulunmuyor. Gözle görülmeyen yüksek enerjili radyasyonu milimetrik bir hedefe yönlendiriyoruz. Tümöre öldürücü dozlar verirken çevresindeki sağlıklı organ ve dokuları mümkün olduğunca koruyoruz” dedi. Kanser tedavisinde neştersiz dönem: Tümöre milimetrik müdahale - Resim: 0 TRUEBEAM İLE BEYİNDEN TÜM VÜCUDA MİLİMETRİK HASSASİYET TrueBeam cihazının gelişmiş görüntüleme ve ışınlama teknolojisini bir araya getirdiğini belirten Prof. Dr. Alço, cihazın hem beyin hem de vücudun farklı bölgelerindeki tümörlerin tedavisinde kullanılabildiğini söyledi. Prof. Dr. Alço, “TrueBeam özel bir cihaz. Altı boyutlu hareket edebilen masası sayesinde milimetrik hassasiyetle tedavi yapabiliyoruz. Beyin tümörlerinin yanı sıra kafatası içindeki beyin dışı lezyonlarda, akciğer, karaciğer ve diğer karın içi tümörlerde, ayrıca kemik lezyonlarında da radyocerrahi uygulayabiliyoruz” diye konuştu. YAŞLI VE AMELİYAT RİSKİ TAŞIYAN HASTALAR İÇİN ÖNEMLİ SEÇENEK Özellikle ileri yaşta olan veya ciddi ek hastalıkları nedeniyle anestezi alamayan hastalarda radyocerrahinin avantaj sağladığını ifade eden Prof. Dr. Alço, “Yaşlı, ciddi kalp sorunları bulunan, böbrek veya karaciğer yetmezliği olan ya da genel durumu nedeniyle anestezi alamayacak hastalarda da bu yöntemi değerlendirebiliyoruz. Tedavi cerrahi kesi gerektirmediği için ameliyata bağlı enfeksiyon riski söz konusu olmuyor. Hastanın uzun süre hastanede kalıp gözlem altında tutulmasına da genellikle ihtiyaç duyulmuyor. Uygun hastalarda tedaviyi tamamladığımız gün hastamızı evine gönderebiliyoruz” ifadelerini kullandı.