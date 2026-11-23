Haber Merkezi

Müftü Tuncel’in, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı binası töreninde yaptığı dua vatansever, muhafazakar çevrelerin büyük takdirini topladı. Tuncel’in duasındaki, “Yüce kitabında adaletle hükmetmemizi emreden Rabbimiz, bizleri adaletten mahrum eyleme. Bu adalet sarayını haklının güçlü hissettiği, haksızın zayıf hissettiği, senin isminin tecelligahı eyle Ya Rabbi. Adaletin toplumsal tabana yayılmasına öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımızı, tüm yargı mensuplarımızı iki cihanda aziz eyle” ifadeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık’sık ‘amin’ demesi dikkat çekti.

Yıllarca mahkeme salonlarına başörtülüleri sokmayan, dindar yargı mensuplarını fişleyen, yargıyı laikçi-sol cenahın arka bahçesine çeviren kesimler, bir adalet sarayının dua ile açılmasını da müftünün takdir toplayan duasını da hazmedemedi. Başkan Erdoğan’ın, adalette eşitlik içeren Ayet-i Kerimeler sırasında sıkça amin demesi ise, sözde adalet isteyen ama adaleti sadece kendileri için talep eden kesimin suratına tokat gibi çarptı.