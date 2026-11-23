Özellikle ailesinde ya da kendinde kalp ve damar rahatsızlığı öyküsü bulunan kişileri hatırlatan Kalp Ve Damar Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Doğaç Okşen, "Oyun tansiyonu yükseltebilir. Yüksek tansiyon problemi olan bireyler için hiç tavsiye edebileceğimiz bir şey değil. Ayrıca kalbinde ritim bozukluğu rahatsızlığı bulunan insanlar için de çarpıntı oluşturması çok muhtemel. Kalp rahatsızlığı veya damar tıkanıklığı bulunan kişiler için kalp krizi riski maalesef mevcut. O yüzden buna basit bir oyun gözüyle bakıp kendilerini kaybetmemelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. "Uyku Ve İlaç Düzenini Bozanlar Da Risk Altında" Nabzın artmasının kalbin daha fazla kana ihtiyaç duymasına neden olduğunu belirten Okşen, "Oyunda sürekli heyecan seviyesini yukarıda tutmak hedeflenmiş. Bu insanların ilgi göstermesi için yapılmış ama sürekli yüksek heyecanın kendisine iyi gelmeyeceği insanlar var. Oyunu üretenler bunu düşünmemiş olabilir bu yüzden kalp ve damar rahatsızlığı olanların kendi sağlığını düşünmesi gerekir" dedi.