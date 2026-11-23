Oyun çılgınlığında kalp krizi riski: özellikle tansiyonu ve ritim bozukluğu olanlar dikkat
GTA-6 oyunu çıktı ve dünya çapında meraklıları arasında ciddi bir heyecana sebep oldu.
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GTA-6 oyunu çıktı ve dünya çapında meraklıları arasında ciddi bir heyecana sebep oldu.
Bu durumun çok da masum bir süreç olmadığına dikkat çeken Kalp Ve Damar Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Doğaç Okşen, önemli uyarılarda bulundu.
"Kalp Rahatsızlığı Bulunanlar İçin Riskler Var!" Oyunun yüksek gerçekçilik özelliği sebebiyle ciddi duygu yoğunluğu oluşturabileceğine işaret eden Okşen, "Heyecan, stres, panik, kaçma-kovalama gibi unsurlar üst düzey şekilde yaşanıyor. Belli bir süreden sonra gerçek dünyadan kopan kişi bu duyguları, gerçekten başına gelmiş gibi yaşayabilir. Bu da onun kalbine aşırı yüklenmesine sebep olur" dedi.
Özellikle ailesinde ya da kendinde kalp ve damar rahatsızlığı öyküsü bulunan kişileri hatırlatan Kalp Ve Damar Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Doğaç Okşen, "Oyun tansiyonu yükseltebilir. Yüksek tansiyon problemi olan bireyler için hiç tavsiye edebileceğimiz bir şey değil. Ayrıca kalbinde ritim bozukluğu rahatsızlığı bulunan insanlar için de çarpıntı oluşturması çok muhtemel. Kalp rahatsızlığı veya damar tıkanıklığı bulunan kişiler için kalp krizi riski maalesef mevcut. O yüzden buna basit bir oyun gözüyle bakıp kendilerini kaybetmemelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. "Uyku Ve İlaç Düzenini Bozanlar Da Risk Altında" Nabzın artmasının kalbin daha fazla kana ihtiyaç duymasına neden olduğunu belirten Okşen, "Oyunda sürekli heyecan seviyesini yukarıda tutmak hedeflenmiş. Bu insanların ilgi göstermesi için yapılmış ama sürekli yüksek heyecanın kendisine iyi gelmeyeceği insanlar var. Oyunu üretenler bunu düşünmemiş olabilir bu yüzden kalp ve damar rahatsızlığı olanların kendi sağlığını düşünmesi gerekir" dedi.
Kalp rahatsızlığı olduğunu bilmeyen insanlara da değinen Kalp Ve Damar Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Doğaç Okşen, "Kişi yeni başlayan kalp rahatsızlığını bilmiyor da olabilir. Bu oyunu oynadıktan sonra vücudunda anormal etkiler görürse yine bir uzmana başvurmak zorundadır. Uzun saatler boyunca oyun oynayarak uyku düzenini bozanlar olabilir. Onlar da risk altında.
Düzenli ilaç kullananlar, oyuna dalıp ilaç saatlerini kaçırmasına veya ilaç kullanımını tamamen unutmasına sebep olabilirler. Bu da büyük bir risklere kapı aralar" dedi.
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