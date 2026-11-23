Daha fazla kaynak, daha fazla seçenek Paşinyan, yenilenebilir enerji kaynaklarının, özellikle güneş enerjisinin geliştirilmesi, enerji depolama kapasitesinin oluşturulması ve binalarla işletmelerde enerji verimliliğinin artırılması gibi bir dizi önlemi sıraladı. Paşinyan ayrıca yeni bir nükleer santral kurma niyetini yineledi. Uluslararası elektrik bağlantıları da enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik bu daha kapsamlı çabanın bir parçasını oluşturuyor. Ermenistan haber ajansı ARKA'ya göre Ermenistan ve Türkiye, mevcut ancak kullanılmayan Gümrü-Kars elektrik hattının yeniden faaliyete geçirilmesini de görüştü. “Avrupa ve ABD altyapılarını kurmazsa yapay zekayı ithal edecek” Ermenistan'ın bilgi işlem kapasitesini artırma çabası, ABD ve Avrupa'da veri merkezlerinin yaygınlaşmasının elektrik arzı, su kullanımı ve yerel topluluklar üzerindeki etkileri nedeniyle tepkiyle karşılandığı bir döneme denk geliyor. Lebaredian, Euronews'e verdiği röportajda, bu tepkilerin büyük bölümünün yapay zekâya ilişkin daha geniş kapsamlı korkulardan ve kamuoyundaki tartışmalarda teknolojinin nasıl sunulduğundan kaynaklandığını savundu. Lebaredian, “Bence bu, yapay zekânın getireceği geleceği olumlu bir şekilde anlatma konusunda esasen bir liderlik başarısızlığı,” dedi. Lebaredian'a göre veri merkezleri, “yapay zekânın fiziksel tezahürü” oldukları için hedef haline geliyor. “İnsanlara bunun işlerini ellerinden alacağı veya onları öldüreceği söylendiğinde elbette bunu istemeyecekler,” dedi. Veri merkezlerinin yaşadıkları bölgede kurulması halinde insanların yerel yönetime giderek “Bunu istemiyorum” diyebildiğini de sözlerine ekledi. Kaynak ihtiyacıyla ilgili soruya yanıt veren Lebaredian, daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulduğunu kabul etti: “Ne kadar fazla enerjiniz varsa o kadar fazla yapay zekâ üretebilirsiniz.” Sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesini destekleyen Lebaredian, “Daha fazla kullanmamız gereken nükleer enerji de var,” diye konuştu. Nvidia Başkan Yardımcısı Rev Lebaredian, DigiTec 2026 kapsamında Erivan'da Euronews'ten Symela Touchtidou'ya yapay zekânın enerji ihtiyacı ve teknolojiye yönelik tepkiler hakkında konuştu. Fotoğraf: Euronews Yunanistan / Symela Touchtidou Su kullanımı konusunda ise kapalı devre soğutma sistemlerinin bir seçenek olduğunu belirten Lebaredian, farklı teknolojilerin su tüketimi, enerji kullanımı ve maliyet arasında çeşitli ödünleşimler gerektirdiğini kabul etti. “Farklı soğutma sistemleri kullanabilirsiniz ancak soğutma için daha fazla enerji gerektiğinden maliyet artabilir. Buharlaştırmalı soğutma ise enerji açısından daha verimli olabilir. Bazı yerlerde su fazlası var. Her şey yerel koşullara bağlı,” diye açıkladı. Gürültü konusunda ise veri merkezlerinin nüfusun seyrek olduğu bölgelere kurulabileceğini belirtti. Lebaredian, Firebird'ün yapay zekâ fabrikasına atıfta bulunarak, “Tesis burada, Hrazdan'da. Kimse gürültü veya benzeri konulardan şikâyet etmiyor,” dedi. Öte yandan altyapı yatırımlarının ertelenmesinin Batılı ekonomiler için yeni bağımlılıklar yaratabileceği uyarısında bulundu: “ABD ve Avrupa kendi arzlarını geliştirmezse, yapay zekâyı geliştiren yerlerden ithal etmek zorunda kalacaklar,” diye vurguladı.