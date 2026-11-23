STM'den yapılan açıklamaya göre, insansız sistemler alanında geliştirdiği milli teknolojileri güvenlik güçlerinin envanterine kazandırmayı sürdüren şirket, taktik İHA sistemlerindeki tecrübesini FPV teknolojilerine taşıdı.

Bu kapsamda, daha önce KARGU FPV adıyla tanıtılan ve ismi STM ALKAN FPV olarak güncellenen sistemin ilk teslimatları yapıldı. Muhtelif sayıda STM ALKAN FPV, gerçekleştirilen kabul faaliyetlerinin ardından Türk güvenlik güçlerine teslim edildi.

SABİT VE HAREKETLİ HEDEFLERE OTONOM VE HASSAS VURUŞ

Asimetrik harp ortamlarındaki dinamik tehditlere karşı etkili bir çözüm sunan STM ALKAN FPV, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemiyle görev yapıyor.

Anti-personel veya zırh delici harp başlığıyla donatılabilen sistem, yüksek manevra kabiliyeti, gece-gündüz operasyon yetkinliği ve düşük radar kesit alanı sayesinde sabit ve hareketli hedeflere karşı hassas vuruş imkanı sağlıyor.

MIL-STD-331 standartlarına uygun ileri seviye askeri güvenlikli tapası görev ve taşıma sırasında yüksek emniyet sunarken, yaklaşma tapa algılayıcısı ayarlanabilir mesafede otomatik patlama imkanı veriyor. Görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyeti ise operatör tarafından işaretlenen hedefe hassas vuruş yapılmasını sağlıyor.

10 kilometre görev menziline ve saatte 140 kilometre azami hıza ulaşabilen sistem, 500 metre görev irtifasına ve deniz seviyesinden 5 bin 500 metre azami irtifaya sahip bulunuyor. STM ALKAN FPV, kamikaze konfigürasyonunda 20 dakikanın üzerinde, mühimmat ve tapa bulunmayan gözlem konfigürasyonunda ise 44 dakikaya kadar havada kalabiliyor.

FİBER OPTİK KABLO İLE ELEKTRONİK HARBE KARŞI DAYANIKLILIK

STM ALKAN FPV, RF haberleşmenin yanı sıra fiber optik kablo üzerinden de kontrol edilebiliyor.

Fiber optik haberleşme kabiliyeti sayesinde elektromanyetik karıştırmalardan etkilenmeden görevini sürdürebilen sistem, GPS veya RF sinyallerine bağımlı olmadan güvenli uçuş ve hedefleme gerçekleştirebiliyor.

ALKAN FPV, STM'nin taktik İHA ailesinin sahada kendini kanıtlamış üyesi ve Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA sistemi KARGU ile aynı mühimmat ve tapa sistemini kullanıyor.

STM tasarımı askeri standarttaki tapalarla donatılan anti-personel ve zırh delici harp başlıkları, herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmadan hem KARGU hem de ALKAN FPV'de görev yapabiliyor. Bu ortak yapı, envanterde bulunan KARGU mühimmatlarının FPV kullanım konseptinde de değerlendirilmesine imkan tanıyor.

"Sahadaki ihtiyaçlara, ileri teknoloji çözümler sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şirketin otonom sistemler alanındaki öncü konumuna dikkati çekti.

Bugüne kadar geliştirdikleri KARGU, BOYGA, TOGAN ve ALPAGU gibi milli sistemleri güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdıklarını ve 4 farklı kıtada 15'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Güleryüz, şunları kaydetti:

"Sahadan edindiğimiz tecrübeyi ve otonomi alanındaki mühendislik birikimimizi FPV teknolojilerine taşıdık. Bu alandaki ilk ürünümüz STM ALKAN FPV'yi kabul testlerinin ardından güvenlik güçlerimizin envanterine kazandırdık. Ürünümüzü standart FPV sistemlerinden ayıran en önemli unsurlardan biri, askeri standartlarda geliştirdiğimiz ileri seviye güvenlikli tapa sistemi. Bu sayede sistemin taşınmasından görev icrasına kadar emniyetli kullanım sağlıyoruz. Bunun yanında STM'nin otonomi ve görüntü işleme kabiliyetlerini ALKAN FPV'ye entegre ederek, operatörün hedefi işaretlemesinin ardından otonom terminal dalış ve hassas vuruş gerçekleştirebilen bir yapı ortaya koyduk. Böylece operatöre bağımlılığı azaltırken, vuruş hassasiyetini ve görev etkinliğini artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde FPV'mizin yeni teslimatlarını gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Güvenlik güçlerimizi yenilikçi ve milli sistemlerle güçlendirmeye, sahadaki ihtiyaçlara ileri teknoloji çözümler sunmaya devam edeceğiz."