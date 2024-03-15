Bir çukurda 132 kişiye ait kemikler bulundu
Meksika'nın Michoacan eyaletinde yapılan kazılarda bir çukurda 132 kişiye ait kemikler tespit edildi.
Meksika'nın Michoacan eyaletinde yapılan kazılarda bir çukurda 132 kişiye ait kemikler tespit edildi.
Eyalete bağlı Tacambaro kasabasında ihbar alan ekipler, bölgede kazı çalışması başlattı. Yapılan kazılar sonucunda gizli bir çukurdan 132 kişiye ait kemikler bulundu.
Kemikler, Adli Tıp Merkezine götürülerek inceleme altına alındı. İncelemeler sonucu kemiklerin kimlik tespiti yapılacak.
Bölgede kazıların devam edileceği belirtildi. (İLKHA)