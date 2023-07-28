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Dünya Bir çocuk daha İsrail ordusu tarafından öldürüldü!
Dünya

Bir çocuk daha İsrail ordusu tarafından öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2023-07-28 10:04:00 -
Bir çocuk daha İsrail ordusu tarafından öldürüldü!

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkiliye kentine baskın düzenleye İsrail askerleri, bir çocuğu başından vurarak öldürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkiliye kentine baskın düzenleye İsrail askerleri, bir çocuğu başından vurarak öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, işgal güçleri kurşunuyla başından ağır yaralanan çocuğun, Kalkiliye Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve akabinde vefat ettiği kaydedildi.

Çocuğun kimliği ve yaşına ilişkin bilgi verilmedi.

AA muhabirinin yerel görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail askerleri, Kalkiliye kentinin batı bölgesindeki Nakkar semtine geç saatlerde baskın düzenledi.

Baskına taş ve molotofkokteyli atarak engel olmak isteyen Filistinli gençlere, İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle, göz yaşartıcı gaz kullanarak cevap verdi.
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Konuya ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, söz konusu baskınların aranan kişilerin yakalanması amacıyla yapıldığı ifade ediliyor.

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