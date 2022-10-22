Bir çocuk daha başıboş köpeklerin saldırısına uğradı!

YENİ AKİT ANKARA

Her geçen bir başıboş köpekler yüzünden bir insan daha ya hayatını kaybediyor ya da ömrü boyunca derin yaralarla ve psikolojik sorunlarla hayatını devam ettirmeye çalışıyor. 2022 yılının Ocak ayından bu yana onlarca insan başıboş köpek saldırılarından dolayı hayatını kaybederken bir üzücü haber de Edirne’den geldi.

Güvenli Sokaklar Derneği sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile 12 yaşında bir çocuğun 8 başıboş köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandığını duyurdu. Dernek tarafından yapılan paylaşımda, “Çocuklar yaralanıyor çocuklar ölüyor ses çıkaran yok! Edirne’nin Enez ilçesi’nde Umut Öz (12) evladımız 8 başıboş köpeğin saldırısına uğradı evladımız ağır yaralandı!” dedi.