Bir CHP iki yüzlülüğü! Yıl: 1963 Olay: Van'daki seçimin aynısı

Oysa ki CHP tarihinde de Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaşanan olayın bire bir aynısı bulunuyor.

Türkiye tarihinde, 1950’li yılların sonuna kadar (1923’ten başlamak üzere) İstanbul valileri aynı zamanda İstanbul belediye başkanıydı. Seçimin ardından Belediye Meclisi, kendi içerisinden başkanı seçiyordu. İlk kez 1963’te halk doğrudan belediye başkanını seçebildi.

Sandıktan 2. çıkan Haşim İşcan başkan oldu!

1963 yerel seçimlerinde CHP eski valilerden Haşim İşcan’ı aday gösterdi. Kapatılan DP’nin mirasçısı Yeni Türkiye Partisi (YTP) ve Adalet Partisi (AP) vardı. YTP, Menderes’in avukatı ve popüler bir isim olan Burhan Apaydın’ı aday olarak belirledi. Apaydın’ın YTP tarafından aday gösterilmesi AP’lilerin tepkisini çekti. Apaydın’ın adaylığı AP oylarını bölecekti. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin (CKMP) desteklediği bağımsız aday Mümtaz Tarhan da Apaydın gibi AP’lilerin eleştirilerine hedef oldu. DP mirasçısı partilerin7 oylarındaki parçalanmaya rağmen 17 Kasım 1963 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yine de AP adayı Nuri Eroğan birinci çıktı.

CHP hukuki durumu yakalayıp itiraz etti!

CHP, Seçim Kanunu’nun 17. Maddesi’nde “İktisadi devlet teşekkülü ve devlet ortaklıklarında memur ve hizmetlilerin seçimlerde aday olabilmeleri için, seçimin yapılmasına karar verilmesinden sonra 7 gün içinde istifa etmeleri gerekir” hükmünü gerekçe göstererek seçim sonuçlarına itiraz etti. Çünkü seçimleri kazanan Denizcilik Bankası Hukuk Müşaviri Nuri Eroğan’ın kanuna göre 21 Eylül’de istifa etmesi gerekmekteydi. Oysa Eroğan görevini seçimin yapılmasından sonraki güne (18 Kasım) kadar sürdürmüştü.

Bunu saptayan CHP İstanbul il yöneticileri de buna itiraz etmişti. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu Eroğan’ın başkanlığını iptal etti ve Eroğan’dan sonra en çok oyu alan CHP adayı Haşim İşcan seçimi kazanmış sayıldı. Bu karara AP itiraz etse de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) itirazı reddetti ve İşcan’ın başkanlığı onaylandı.

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Bugün gelinen noktada ise hukuki açıdan başkanlık mazbatası alması mümkün olmayan terör sabıkalısı Abdullah Zeydan'ı, aynı CHP'liler savundu. CHP'den hiçbir isim PKK terör örgütü ile DEM'in çağrısıyla sokakları karıştırmak isteyenlere de tek kelime etmedi.