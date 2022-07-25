Bir buğday tarlası daha küle döndü!
Tokat'ta buğday ekili yalanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında 34 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında buğday ekili alan yandı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon yolu üzerinde Ahmet Demiral'a ait buğday ekili tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar, Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 34 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.