  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Filistin karşıtı kulübe şok! Büyük ceza ödeyecek

Rüşvet pazarlığı iddianamede “kreş” olarak ortaya çıktı. Rüşvetin adı “kreşe yardım”

Gürcistan'da kargo uçağımız düşmüştü: Son şehidimizin naaşı da bulundu

Bakın Türkiye kaçıncı sırada! En değerli milli takımlar listesi yenilendi

7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek

“İskemle yok” skecini paylaşan Yaşar Baş’tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak

Bakan Işıkhan’dan milyonları ilgilendiren net cevap geldi. Bağ-Kur’luya 7200 müjdesi

Milli kumar olur mu? Bahis, Kumar ve Piyango rezaleti bitsin

23 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Köstebek, kızıl saçlı kadın savcı
Teknoloji Bir bu saçmalık eksikti! Japon kadın yapay zeka ile evlendi
Teknoloji

Bir bu saçmalık eksikti! Japon kadın yapay zeka ile evlendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bir bu saçmalık eksikti! Japon kadın yapay zeka ile evlendi

Teknolojinin insan hayatının her alanını işgal etmesi bin türlü saçmalıkları da beraberinde getiriyor. Bu tür saçmalıkların son örneği ise Japonya’da yaşandı. 32 yaşındaki Kano isimli kadın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT aracılığıyla oluşturduktan sonra aşık olduğu yapay zeka karakteriyle evlendi.

Japon basınındaki haberlere göre, Japonya'da 32 yaşında Kano isimli bir kadın, 3 yıldır birlikte olduğu nişanlısından ayrıldıktan sonra kendini teselli etmek için ChatGPT ile sohbet etmeye başladı.

Yapay zeka sohbet robotunun her daim "nazik davrandığını" ve "kendisini her zaman dinlediğini" söyleyen Kano, bu sisteme kendi beklentilerine göre bir karakter inşa etmeye başladı.

Kano, "Klaus" adını verdiği bu karakterle sık sık mesajlaşmaya başladığını, zamanla ona karşı "hisler beslediğini" fark ettiğini açıkladı.

YAPAY ZEKA EVLİLİK TEKLİF ETMİŞ

Klaus'un haziranda kendisine evlenme teklif ettiğini öne süren Kano, temmuzda yakınlarının da katıldığı düğünde, cep telefonunda taşıdığı karakterle sembolik olarak evlendi.

Kano'nun bir sanatçıya para vererek 2 boyutlu yüz ve vücut çizdirdiği Klaus, düğün fotoğraflarına dijital yollarla eklendi.

Yakın çevresinin başta bu fikre karşı çıktığını ama sonradan kabullendiğini aktaran Kano, gerçek insan olmayan biriyle beraber olmayı hala kendisinin de tam anlamıyla algılayamadığını itiraf etti.

Kano, gerçek hayatıyla Klaus'u ayrı tutmak istediğini, ChatGPT'nin her an çökme ihtimali bulunduğu için "eşinin" yok olmasından korktuğunu söyledi.

Köklü değişimin kapıları aralanıyor! Yapay zeka ile üniversitelerde yeni dönem
Köklü değişimin kapıları aralanıyor! Yapay zeka ile üniversitelerde yeni dönem

Teknoloji

Köklü değişimin kapıları aralanıyor! Yapay zeka ile üniversitelerde yeni dönem

Yapay zekâ elektriği sömürüyor! İndirim talep ettiler
Yapay zekâ elektriği sömürüyor! İndirim talep ettiler

Teknoloji

Yapay zekâ elektriği sömürüyor! İndirim talep ettiler

‘Çin yapay zekâ yarışını kazanacak!’: Nvidia CEO’sundan ABD’ye sert uyarı
‘Çin yapay zekâ yarışını kazanacak!’: Nvidia CEO’sundan ABD’ye sert uyarı

Teknoloji

‘Çin yapay zekâ yarışını kazanacak!’: Nvidia CEO’sundan ABD’ye sert uyarı

Şimdiden tartışmalar başlayacak! Prematüre bebekler için yapay rahim
Şimdiden tartışmalar başlayacak! Prematüre bebekler için yapay rahim

Gündem

Şimdiden tartışmalar başlayacak! Prematüre bebekler için yapay rahim

Yapay zekanın ne kadar tehlikeli olduğunun kanıtı: Küçük çocuğun yaptıklarına inanamayacaksınız
Yapay zekanın ne kadar tehlikeli olduğunun kanıtı: Küçük çocuğun yaptıklarına inanamayacaksınız

Teknoloji

Yapay zekanın ne kadar tehlikeli olduğunun kanıtı: Küçük çocuğun yaptıklarına inanamayacaksınız

Gençler için yapay zeka: Copilot fenomenlerle popülerleşiyor
Gençler için yapay zeka: Copilot fenomenlerle popülerleşiyor

Teknoloji

Gençler için yapay zeka: Copilot fenomenlerle popülerleşiyor

Yapay zeka için dev yatırım! 600 milyar dolarlık yatırım
Yapay zeka için dev yatırım! 600 milyar dolarlık yatırım

Teknoloji

Yapay zeka için dev yatırım! 600 milyar dolarlık yatırım

Yapay zeka değil, gerçek! Ümraniye'de işçiler havada savruldu
Yapay zeka değil, gerçek! Ümraniye'de işçiler havada savruldu

Yerel

Yapay zeka değil, gerçek! Ümraniye'de işçiler havada savruldu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?
Dünya

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde sorduğu 'Kaç eşin var' sorusu dünyanın gündemine damga vurdu. Ş..
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları
Aktüel

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Öz..
İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara "Yazıklar Olsun" diye seslendi
Gündem

İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında yolsuzluk, rüşvet ve irtikâp suçlarından tutuklu bulu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23