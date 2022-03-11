Bir bu eksikti! Sebze-meyveye gelecek zam oranını açıkladılar

Son dönemde motorin ve benzine birbiri ardına gelen zamlar nakliye masraflarını yurttaşın sofrasına ortak etti. Gıdada taşıma giderleri son üç günde yüzde 10, 2022’nin ilk 69 gününde ise yüzde 80 arttı. Özellikle taşımacılıkta en çok kullanılan motorinin litre fiyatı, gelen son zamlarla 22 TL’nin üzerine çıktı.

Hal esnafı yüzde 25 fiyat artışı yaşanabileceğini söylüyor

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali esnafı, “Bu hafta pazardaki ürün fiyatları yüzde 20-25 zamlı olacak. Ürünün fiyatı yolda değişiyor” diye konuştu.

“Ankara’dan İstanbul’a nakliye masrafı 20 günde 190 liradan 420 liraya çıktı...” diyen halciler, akaryakıt ve döviz kurundaki artış için önlem alınması gerektiğini söylüyor; önümüzdeki günlerde pazar fiyatlarının yüzde 20-25 oranında artacağını belirtiyor.

Bayrampaşa Meyve Sebze Hali’nde soğan toptancılığı yapan Mehmet Arkan, “Kamyoncular 420 TL’yi de kabul etmiyor artık. Benim şu an pazara yolladığım ürüne bu zam yansımadı, çünkü depodaki ürün gitti. Ama yeni gelen ürünü pazara yollarken mecbur yansıtacağım. Akaryakıttaki artış kadar olmasa da en az yüzde 20-25 zam gelecek” dedi.