  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Bir bu eksikti… Hapishane kafe
Sosyal Medya

Bir bu eksikti… Hapishane kafe

Yeniakit Publisher
2024-02-07 08:26:00 -

Bursa'da hizmete giren 'hapishane' konseptli kafeye gençler yoğun ilgi gösteriyor. Kafede garsonlar gardiyan ve mahkûm kıyafetleriyle hizmet veriyor. İçerisinde hücrenin de olduğu kafeye gelen müşteriler, mahkûm kıyafetleri giyerek istediği bölümde fotoğraf da çektirebiliyor.

Yalova'da açılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan hapishane konseptli kafenin, yakın zamanda Bursa'da da açıldı. Yalova'da hizmete giren 'hapishane' konseptli kafeye gençler yoğun ilgi gösteriyor. Kafede garsonlar gardiyan ve mahkûm kıyafetleriyle hizmet veriyor. İçerisinde hücrenin de olduğu kafeye gelen müşteriler, mahkûm kıyafetleri giyerek istediği bölümde fotoğraf da çektirebiliyor.

 

Haft Coffee isimli mekan geçtiğimiz ay Yalova'da açıldı. Müşterilerin çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşması popülariteyi arttırdı. Şimdiden kafe ilk franchising'ini Bursa Görükle'ye verdi. 'Hapishane' konseptli Haft Coffee'ye, gençler ilgi gösteriyor. Kafede garsonlar gardiyan ve mahkûm kıyafetleriyle hizmet veriyor. İçerisinde hücrenin de olduğu kafeye gelen müşteriler, 'mahkûm' kıyafetleri giyerek istediği bölümde fotoğraf da çektirebiliyor. Müşterilerin çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca kafenin popülaritesi de arttı.

16 yaş altına sosyal medya yasaklandı
16 yaş altına sosyal medya yasaklandı

Sosyal Medya

16 yaş altına sosyal medya yasaklandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tepki büyüyor: Sosyal medya onlara yasaklandı! Hayır oyu çıktı
Tepki büyüyor: Sosyal medya onlara yasaklandı! Hayır oyu çıktı

Aktüel

Tepki büyüyor: Sosyal medya onlara yasaklandı! Hayır oyu çıktı

İsmail Türüt ‘Gömelim sandıklara biz ha bu CHP’yi’ dedi sosyal medya sallandı
İsmail Türüt ‘Gömelim sandıklara biz ha bu CHP’yi’ dedi sosyal medya sallandı

Sosyal Medya

İsmail Türüt ‘Gömelim sandıklara biz ha bu CHP’yi’ dedi sosyal medya sallandı

Sosyal medyada trend! Pratik: Tatlı krizi gelirse bir kurtarıcı, muhallebi tatlısı!
Sosyal medyada trend! Pratik: Tatlı krizi gelirse bir kurtarıcı, muhallebi tatlısı!

Kadın - Aile

Sosyal medyada trend! Pratik: Tatlı krizi gelirse bir kurtarıcı, muhallebi tatlısı!

Sosyal medya bunu tartışıyor! Araçtaki kişi Abdullah Çatlı mı değil mi?
Sosyal medya bunu tartışıyor! Araçtaki kişi Abdullah Çatlı mı değil mi?

Sosyal Medya

Sosyal medya bunu tartışıyor! Araçtaki kişi Abdullah Çatlı mı değil mi?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23