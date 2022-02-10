Bir bu eksikti! Fenerbahçe Avrupa'dan men edilebilir...

Ligden sonra Türkiye Kupası’na da havlu atan Fenerbahçe’nin elinde sadece UEFA Konferans Ligi kaldı. Ancak o ihtimal de oynanan futbola bakınca çok zor. Ayrıca finansal sıkıntı nedeniyle Avrupa’dan men tehlikesi de var.

Ali Koç’un başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana futbolda yüzü bir türlü gülmeyen Fenerbahçe taraftarı, son şoku Türkiye Kupası’ndan elenerek yaşadı. 45 dakika 10 kişi oynayan Kayserispor karşısında yine beklentileri karşılayamayan Sarı- Lacivertliler son dakika golüyle bu kulvara da havlu attı. Bu sezon için elde kalan tek hedef UEFA Konferans Ligi. Ancak o ihtimal de çok uzak. Hem o arenada yer alan rakipler hem de Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu futbol, camiayı karamsarlığa itmiş durumda.

Süper Lig’de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nı ise en son 2012-2013’te müzesine götürmüştü.

Sarı-Lacivertliler en son 25 Ağustos 2014’te TFF Süper Kupa’yı kazandı

2017 2018 de açık 57 milyon euro

Son dönemde ortaya atılan bir iddia da Fenerbahçe’ye, UEFA tarafından men cezası verileceği yönünde. Başkan Ali Koç, Divan Kurulu’nda bu konu hakkında konuşmuştu. UEFA’nın 2019-20 ve 2020-21’i pandemi nedeniyle tek sezon saydığını, bu nedenle 2017-18 sezonunun da değerlendirmeye alınacağını vurgulayan Koç, “O dönemdeki açık 57 milyon Euro. Normalde 3 sezondaki fark 5 milyon Euro olmalı. Mart ayında toplantıya gittiğimizde röntgenimiz zaten çekilmiş olacak. Bir yaptırım ya da yeni bir uzlaşma riski ne yazık ki söz konusu” demişti.