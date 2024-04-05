  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP medyası da terörle ‘DEM’lendi!

AK Parti MYK’sında o isimlerin istifası istendi mi? Ve detaylar ortaya çıktı

YSK kararı da kurtaramayacak, tükürüğünde boğulacak! Karar değişir Zeydan gider

Ankara’da polis ve jandarmadan dev operasyon: Aranan yüzlerce kişi yakalandı

Teröristbaşından da kirli iş birliği itirafı! ‘CHP bu oyları kendi oyu sanmasın’

Türkiye 32 yıllık prangasından kurtuldu! Artık kimse tutamayacak Önce Rusya sonra Türkiye o anlaşmayı feshetti

Yeniden Refah Partisi’nden bir garip iddia! Hadi oradan be! Avucunuzu yalarsınız avucunuzu

Yazıklar olsun sizin milliyetçiliğinize! TC tabelası ile Türkiye Cumhuriyeti olunmaz

TB2, TB3 ve Bayraktar Kızılelma derken Baykar'ın son yaptığı olay! Sessiz sedasız yapmışlar

Mübarek olsun... Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde bunları unutmayın
Sağlık Bir bu eksikti! Covid-19’dan 100 kat daha kötü bir virüs yayılıyor
Sağlık

Bir bu eksikti! Covid-19’dan 100 kat daha kötü bir virüs yayılıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-05 14:27:00 -
Bir bu eksikti! Covid-19’dan 100 kat daha kötü bir virüs yayılıyor

Uzmanlar, kuş gribi salgınının Covid-19’dan 100 kat daha kötü olabileceği ve bulaştığı insanların yarısını öldürebileceği konusunda uyardı.

2019 sonlarında başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan global bir pandemi olan Covid-19, uzun süren bir karantinaya sebep olmuş, bu süreçte dünya çapında 7 milyon insan da virüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Ancak uzmanlar H5N1 kuş gribi türünün de yeni bir pandemiyi tetiklemeye “tehlikeli derecede yaklaştığını" söyleyerek uyarıda bulundu.

İnekler, kediler ve son zamanlarda insanlar da dahil olmak üzere çeşitli memelilerde görülen çok sayıda enfeksiyon vakasının, virüsün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale gelme riskini artırdığı belirtildi.

Bulaştığı insanların yarısını öldürmesinden korkulan kuş gribi, birçok ülkede paniğe yol açıyor. Geçtiğimiz sene Kamboçya'da 11 yaşında bir kız çocuğu H5N1 virüsünden enfekte olup hayatını kaybetmişti.

MUTASYONA UĞRAMIŞ 

ABD’de, Teksas'taki bir mandıra çiftliği işçisinin yanı sıra altı eyaletteki 12 inek sürüsünün ve yine Teksas'ta daha sonra ölen üç kedinin virüs testinin pozitif çıktığı haberinin hemen ardından bir panel gerçekleşti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşçi üzerinde yapılan testler, virüsün daha kolay yayılacak şekilde mutasyona uğradığını gösterdi. Ancak ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), bu mutasyonun daha önce kaydedildiğini, riskin düşük olduğunu ve insandan insana bulaşma belirtisi olmadığını söyledi.

Panelde konuşan araştırmacılar da son vakalarla ilgili henüz alarm verilmesini gerektirmeyecek kadar çok bilinmeyenin bulunduğunu söyledi.

Brifinge, insanlarda görülen kuş gribi vakasından alarma geçen kuş gribi araştırmacıları, doktorlar ve devlet kurumlarından yetkililer katıldı.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK SALGIN OLABİLİR

Brifingde konuşan ABD merkezli kuş gribi araştırmacısı Dr. Suresh Kuchipudi, "Bu virüs uzun yıllar pandemik listesinin başında yer aldı. Şimdi potansiyel olarak bir salgına neden olan bu virüse tehlikeli bir şekilde yaklaşıyoruz."

"H5N1 virüsleri, potansiyel bir pandemik virüsün birçok önemli özelliğini zaten gösteriyor. Yani virüs zaten küresel olarak dağılmış durumda ve özellikle de genellikle kuş virüsü olarak algılanan bu virüs, insanlar da dahil olmak üzere çeşitli memeli konakçıları enfekte etme kabiliyetine sahip ve bunu da gösterdi."

"Dolayısıyla benim görüşüme göre bu, şimdiye kadarki en büyük salgın tehdidine sahip olan ve dünya çapında mevcut olan bir virüstür. Hazırlanmamızın tam zamanıdır." diye uyardı.

 

Nipah virüsü paniği: 2 kişi hayatını kaybetti!
Nipah virüsü paniği: 2 kişi hayatını kaybetti!

Dünya

Nipah virüsü paniği: 2 kişi hayatını kaybetti!

Her yer virüs kaynıyor! İnternette güvenli dosya paylaşmanın ipuçları
Her yer virüs kaynıyor! İnternette güvenli dosya paylaşmanın ipuçları

Teknoloji

Her yer virüs kaynıyor! İnternette güvenli dosya paylaşmanın ipuçları

Hayvanlardan virüs bulaşıyor sanıyorduk! Meğer bizden onlara bulaşıyormuş
Hayvanlardan virüs bulaşıyor sanıyorduk! Meğer bizden onlara bulaşıyormuş

Sağlık

Hayvanlardan virüs bulaşıyor sanıyorduk! Meğer bizden onlara bulaşıyormuş

100 bin inek telef oldu: Virüs araştırılıyor
100 bin inek telef oldu: Virüs araştırılıyor

Dünya

100 bin inek telef oldu: Virüs araştırılıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23