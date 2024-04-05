Bir bu eksikti! Covid-19’dan 100 kat daha kötü bir virüs yayılıyor

2019 sonlarında başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan global bir pandemi olan Covid-19, uzun süren bir karantinaya sebep olmuş, bu süreçte dünya çapında 7 milyon insan da virüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Ancak uzmanlar H5N1 kuş gribi türünün de yeni bir pandemiyi tetiklemeye “tehlikeli derecede yaklaştığını" söyleyerek uyarıda bulundu.

İnekler, kediler ve son zamanlarda insanlar da dahil olmak üzere çeşitli memelilerde görülen çok sayıda enfeksiyon vakasının, virüsün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale gelme riskini artırdığı belirtildi.

Bulaştığı insanların yarısını öldürmesinden korkulan kuş gribi, birçok ülkede paniğe yol açıyor. Geçtiğimiz sene Kamboçya'da 11 yaşında bir kız çocuğu H5N1 virüsünden enfekte olup hayatını kaybetmişti.

MUTASYONA UĞRAMIŞ

ABD’de, Teksas'taki bir mandıra çiftliği işçisinin yanı sıra altı eyaletteki 12 inek sürüsünün ve yine Teksas'ta daha sonra ölen üç kedinin virüs testinin pozitif çıktığı haberinin hemen ardından bir panel gerçekleşti.

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İşçi üzerinde yapılan testler, virüsün daha kolay yayılacak şekilde mutasyona uğradığını gösterdi. Ancak ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), bu mutasyonun daha önce kaydedildiğini, riskin düşük olduğunu ve insandan insana bulaşma belirtisi olmadığını söyledi.

Panelde konuşan araştırmacılar da son vakalarla ilgili henüz alarm verilmesini gerektirmeyecek kadar çok bilinmeyenin bulunduğunu söyledi.

Brifinge, insanlarda görülen kuş gribi vakasından alarma geçen kuş gribi araştırmacıları, doktorlar ve devlet kurumlarından yetkililer katıldı.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK SALGIN OLABİLİR

Brifingde konuşan ABD merkezli kuş gribi araştırmacısı Dr. Suresh Kuchipudi, "Bu virüs uzun yıllar pandemik listesinin başında yer aldı. Şimdi potansiyel olarak bir salgına neden olan bu virüse tehlikeli bir şekilde yaklaşıyoruz."

"H5N1 virüsleri, potansiyel bir pandemik virüsün birçok önemli özelliğini zaten gösteriyor. Yani virüs zaten küresel olarak dağılmış durumda ve özellikle de genellikle kuş virüsü olarak algılanan bu virüs, insanlar da dahil olmak üzere çeşitli memeli konakçıları enfekte etme kabiliyetine sahip ve bunu da gösterdi."

"Dolayısıyla benim görüşüme göre bu, şimdiye kadarki en büyük salgın tehdidine sahip olan ve dünya çapında mevcut olan bir virüstür. Hazırlanmamızın tam zamanıdır." diye uyardı.