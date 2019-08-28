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‘Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi’ koordinasyon toplantısı yapıldı

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 2 nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, üç yıldan beri gerçekleştirdikleri ‘Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi’nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı koordinasyonu için öğretim yılı başlamadan önce merkez ilçedeki 46 lise müdürleriyle bir araya geldi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:54
‘Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi’ koordinasyon toplantısı yapıldı

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 2 nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, üç yıldan beri gerçekleştirdikleri ‘Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi’nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı koordinasyonu için öğretim yılı başlamadan önce merkez ilçedeki 46 lise müdürleriyle bir araya geldi.


Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Müdür Yardımcısı İsmail Bağrıyanık, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Şube Müdürü Sadrettin Çelik, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Aydın Güven, 46 lise müdürü ve davetliler katıldı.


Toplantıda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz,göreve geldiği andan itibaren bu projenin öğrenci-yazar buluşma konferanslarına kaçırmadan keyif alarak katıldığını, çok memnun edici bir proje olduğunu ve ilde yapılan faaliyetlerin en önemlilerinden biri olduğunu ifade etti. Bu yılda Milli Eğitim olarak bu ve benzeri projelere her türlü desteği vereceğini belirten Kaygusuz, ilçe müdürlerinden ve okul müdürlerinden de bu tür projelere destek verilmesini istedi.


Memur-Sen İl Temsilcilik görevini yeni devraldığını ifade eden Karataş, 600 öğrenciyle başlayıp bin öğrenciyle devam ettirdikleri projeyi daha büyük rakamlara çıkarma hedefleri olduğunu ifade ederek bu projede bizim en önemli paydaşların il müdürü, ilçe müdürleri, okul müdürleri ve adanmış öğretmenler olduğunu söyledi.


Karataş, projenin en önemli hedefi, okuma alışkanlığı kazanarak sürekli okuyan, düşünen, eleştirel bakış geliştiren ve yazabilen nesiller yetişmesi ve bu yetişen neslin özelde ülkemize genelde dünya insanlığına hizmetler sunması olacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:54
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