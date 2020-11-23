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Aktüel "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısı öğretmenler için uyarlandı
Aktüel

"Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısı öğretmenler için uyarlandı

Ayten Alpman tarafından ilk defa 1972'de seslendirilen "Bir Başkadır Benim Memleketim" adlı şarkı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un davetiyle sanatçı Sertab Erener tarafından öğretmenler için yeniden yorumlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 21:09:33 -
"Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısı öğretmenler için uyarlandı

ANKARA (AA) - İlk defa Ayten Alpman tarafından 1972'de seslendirilen "Bir Başkadır Benim Memleketim" isimli eser öğretmenler için "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" adıyla uyarlandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sanatçı Sertab Erener'e "Öğretmenlerimize yıllarca unutulmayacak bir hatıra bırakmaya var mısınız?" davetinde bulundu.

Erener, Selçuk'un daveti üzerine öğretmenler için "yıllarca unutulmayacak bir hatıra bırakmak" üzere merhum sanatçı Ayten Alpman tarafından ilk defa 1972'de seslendirilen "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını öğretmenler için uyarladı ve seslendirdi.

Şarkıya çekilen klip, Bakan Selçuk tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Salgın öncesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda kaydedilen arşiv görüntülerden kurgulanarak hazırlanan klipte, öğretmenlerin öğrencilerine karşı sevgisini ve samimiyetini yansıtan görüntüler yer aldı.

- "Öğretmenlere hediyemiz olsun"

Klipte bilgi ve sevgileriyle çocuklara ışık olan öğretmenlerin, bugün görevde olanlar ile yıllarca büyük bir fedakarlıkla eğitim meşalesini taşıyan emekli öğretmenleri, şehit öğretmenler ve ebediyete uğurlanan tüm öğretmenleri temsil ettiğini belirten Selçuk, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yürekleri 'memleket'imizde birleştiren merhum sanatçımız Ayten Alpman'a, sözleri öğretmenlerimize uyarlayarak içten yorumunu katan değerli Sertab Erener'e, düzenleyicisi Emre Kula'ya ve emeği geçen herkese çok teşekkürler. Öğretmenlerimize hediyemiz olsun"

"Bir Başkadır Benim Öğretmenim" şarkısının sözleri şöyle:

"Dünya neden dönüyor/Kalbim nasıl çarpıyor/Hayatı bir tahtaya yazarmış/Benim adım kaç harfmiş//Bir yıl kaç gün edermiş/Hepsini bilir benim öğretmenim/Lay lay lay lay lay lay

Kuşlar nasıl uçuyor/Her ağaç nasıl büyüyor/Kitaplar dolusu anlatırmış/Doğanın kalbi varmış/O da nefes alırmış/Hepsini bilir benim öğretmenim/Lay lay lay lay lay lay

İyi insan olmayı//Sonunda barışmayı/Sabırla bıkmadan öğretirmiş/Annemin sıcağından/Babamın kollarından/Sana emanetim öğretmenim/Lay lay lay lay lay lay/Bir başkadır benim öğretmenim."

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