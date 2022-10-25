Bir bakan bir daha bakıyor! Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı ortaya çıktı! İsmi ve özellikleri şaşırttı

Türk ordusu için Savunma Sanayii bünyesinde geliştirilen kamikaze İHA'lara 'Deli' de eklendi. 180 kilometre maksimum hıza ulaşan Deli'nin dünyadaki örneklerinden 3 temel üstünlüğü bulunuyor. "Deli" isminin hikayesi ise Osmanlı'dan geliyor.

Titra Teknoloji tarafından geliştirilen Deli, SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO'da ilk kez sergilendi.

Deli Taktik Kamikaze Sistemi, yüksek etki çapına sahip harp başlığıyla görev yapacak. Otonom ve manuel operasyonel yeteneklere sahip Deli, modüler yapısıyla kolayca taşınıp, 15 dakikadan kısa sürede kullanıma hazır hale geliyor.

DELİ'nin öne çıkan özellikleri

Karıştırma önleyicilerle güvenlik seviyesi artırılan Deli, saatte 80 kilometre seyir hızına, 180 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. Deli, 3 bin 500 metre maksimum irtifa, 150-500 metre operasyonel irtifa ile muharebe sahasına çıkmaya hazırlanıyor.

Titra Teknoloji Genel Müdürü Davut Yılmaz, AA muhabirine, Deli Projesi'nin yaklaşık 2 yıl önce başladığını söyledi. Mümkün olduğu kadar maliyet etkin, elle veya katapulttan fırlatılabilir sabit kanatlı kamikaze İHA geliştirmek için yola çıktıklarını belirten Yılmaz, testlerde sona geldiklerini, yıl sonunda envantere katılabilecek seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Dünyada 3 temel üstünlüğe sahip

Yılmaz, DELİ ile ilgili şöyle dedi: Üç temel üstünlüğe sahip. Birincisi, maliyet etkin olması. Çünkü kamikazeyi bir kere kullanma durumunuz var, ikinci kez kullanmayacağınız için ucuz olması tercih ediliyor. Biz de bu konseptle tasarım yaptık. İkincisi, harp başlığı, bunun Deli'yi çok öne çıkaracağını düşünüyoruz. Üçüncü özelliği de otonomi kabiliyeti. Otonomi özellikleriyle kendi geliştirdiğimiz algoritmalar sayesinde, Deli'nin çok fark yaratacağını düşünüyoruz."

Deli'nin uçuş ve dalış testlerinin devam ettiğini ve patlatma testleri aşamasına ulaştıklarını dile getiren Yılmaz, birkaç ay içinde bu testleri de tamamlamayı planladıklarını aktardı.

"Deli" isminde 'Osmanlı' detayı

Davut Yılmaz, ürünün isim tercihine ilişkin de şunları kaydetti: "İki yerden esinlendik. Birincisi bir açılımı var kendi içimizde kullandığımız, Düşük Maliyetli Elle Atılabilir İHA'nın aslında kısaltması.

İkincisi de Osmanlı'dan gelme, uyarlama bir kelime. Malum Osmanlı'da Deliler Birliği vardı. En önde giden, savaşan birlik ve insanlar, bir de bundan esinlendik."

Kamikaze İHA nedir?

Patlayıcı yüklü bu insansız hava araçları hedefin üzerinde infilak ettiriliyor. Bu İHA'lara İkinci Dünya Savaşı'nda intihar saldırıları düzenleyen Japon savaş uçağı pilotlarına atıfla “kamikaze” deniyor.